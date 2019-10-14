Haberler » 3. Sayfa » CHP'li Tanrıkulu'na 'Barış Pınarı Harekatı' soruşturması

CHP'li Tanrıkulu'na "Barış Pınarı Harekatı" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" paylaşımını yapan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında resen soruşturma başlattı.

14.10.2019 15:23CHP'li Tanrıkulu'na
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Twitter hesabından "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" paylaşımını yapan CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 12.10.2019 tarihinde, 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen "Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Barış Pınarı Harekatı, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:59 Şişli ve Bakırköy'de "huzur" uygulaması
16:56 Ordu'da 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımına 1 gözaltı
16:52 Mümbiç'e operasyon başladı
16:50 Mersin'de orman yangını
16:50 Tokat'ta 2 yayanın yaralandığı kazada sürücü kusurlu bulundu
16:52 Beyoğlu'nda Güven Timlerinden Asayiş Uygulaması
16:45 Ayşe Karaman'ın ölümü soruşturmasında doktor sevgiliye cinayetten iddianame
14.10.2019 17:05:28