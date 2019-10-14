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Chp'li tanrıkulu'na soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, "Bu Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

14.10.2019 15:19Chp'li tanrıkulu'na soruşturma

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, "Bu Kürtlere karşı yapılan bir savaştır" açıklaması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CHP Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun 12 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı bildirilen 'Hükümetin bilmesi gerekiyor; bu haksız bir savaştır ve Kürtlere karşı yapılan bir savaştır' şeklindeki paylaşımı ve aynı gün bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajdaki bir kısım açıklamaları nedeniyle, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Politika

Kaynak: DHA

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