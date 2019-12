CHP'li Tanrıkulu: "Umarım Osman Kavala bir an önce özgürlüğüne kavuşur"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Osman Kavala ile ilgili hak ihlali kararına ilişkin, "Umarım hükümet karara direnmez, Osman Kavala bir an önce özgürlüğüne kavuşur." dedi.Tanrıkulu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabulünün 71. yıl dönümü olduğunu anımsattı.3 yıl önce bugün İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleşen terör saldırısında 36 polis memuru ile 8 sivilin yaşamını yitirdiğini belirten Tanrıkulu, ölenleri saygı ile andığını belirterek, "Terörü bir kez daha lanetliyorum." dedi.Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Osman Kavala'nın başvurusunda, kişi özgürlüğü ve güvenliği yönünden ihlal tespiti yaptığını söyledi. Kavala'nın yaklaşık 1,5 yıl iddianamesiz tutuklu kaldığını, çıkarıldığı 4 duruşmada heyetin değişikliğe uğradığını ifade eden Tanrıkulu, bu davada adil bir yargılama sürecinin gerçekleşmediğini öne sürdü.Türkiye'nin bu ihlal tespitine ilişkin kısa sürede adım atmasını beklediklerini dile getiren Tanrıkulu, "Umarım hükümet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ihlal kararına direnmez. Osman Kavala da bir an önce özgürlüğüne kavuşur." diye konuştu.Tanrıkulu, AK Parti hükümetleri döneminde insan haklarına yönelik birçok ihlalin bulunduğunu ileri sürdü.Bu konuda çeşitli sivil toplum örgütlerinin araştırmalarının bulunduğunu savunan Tanrıkulu, şunları kaydetti:"Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü ama ülkemizde hukuk askıda, insan hakları ise ayaklar altında. OHAL kaldırıldı ama etkileri hala devam ediyor. 130 bin işlem yapıldı. Bunlardan sadece 90 bin başvuru sonuçlandı. Başvuruların 82 bini reddedildi, 8 bin civarında kabul kararı verildi. Yaklaşık 30 bin başvuru ise komisyon önünde bekliyor. KHK ile atılan ve sivil ölüme mahkum edilen çok sayıda kamu görevlisi var. Yaşam hakkı ihlali geçtiğimiz yıl da her alanda devam etti."