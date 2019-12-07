CHP'li Tonguç Çoban, Halkekmek A.Ş.'ye girdi

CHP İstanbul Yerel Yönetimler Danışmanı Tonguç Çoban, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden Halkekmek A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi oldu. Çoban, geçen dönem CHP'den İBB ve Şişli ilçesinden belediye meclis üyeliği yapmıştı.

İBB'nin yönetim kadrosunda değişiklikler devam ederken, bir yandan da belediyeye ait şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine yeni atamalar yapılıyor. Kısaca BİT olarak adlandırılan belediyenin iktisadi teşebbüslerinden İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yönetim kuruluna yeni atama yapıldı. Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlanan yönetim kurulu kararına göre, CHP İstanbul Yerel Yönetimler Danışmanı Tonguç Çoban, yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Geçen dönem CHP'den İBB meclis üyesi olan Çoban, grup sözcülüğü yapmıştı.

TONGUÇ ÇOBAN KİMDİR?

Tonguç Çoban 1967 yılında Artvin'de doğdu. Anne ve babasının öğretmen olması nedeniyle ilkokulu Giresunda, ortaokulu ve liseyi Samsun'da okudu. 1990'da Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 2006 yılına kadar DİSK eğitim-araştırma dairesi müdürlüğü, uluslararası ilişkiler danışmanlığı ve başkan danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2006 yılından sonra araştırma sektöründe yönetici olarak çalıştı.

Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürlüğü de yapan Çoban, Şişli Belediyesi'nin eski başkanlarından Mustafa Sarıgül'ün danışmanlığını yaptı. 2014 yerel seçimlerinde Şişli ve İBB Meclis üyesi seçildi.