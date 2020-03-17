CHP'li Torun: "Çanakkale, tarihimizin en şerefli sayfalarından biri"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tarihimizin en şerefli sayfalarından biri 105 yıl önce Çanakkale'de yazıldı.
17.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:26
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun , "Tarihimizin en şerefli sayfalarından biri 105 yıl önce Çanakkale 'de yazıldı." ifadesini kullandı.
Torun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
"18 Mart Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede askerlerine, silah arkadaşlarına 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' dediği zaferdir." ifadelerini kullanan Torun, Atatürk'ün bu emriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine ilk harcı koyduğunu aktardı.
Ülkenin dört bir yanından sevdiklerinden kopan binlerce kahraman Mehmetçik'in, Çanakkale'nin sularında, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da bağımsızlığımızın temellerini attıklarını bildiren Torun, şunları kaydetti:
"Tarihimizin en şerefli sayfalarından biri 105 yıl önce Çanakkale'de yazıldı. Bizlere bu güzel yurdu emanet eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Biz Çanakkale ruhuyla Cumhuriyeti kurduk, demokrasimizi yerleştirdik ve geleceğe de bu ruha uygun birlik ve beraberlik adımlarıyla yürüyoruz."
Torun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yılı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
"18 Mart Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede askerlerine, silah arkadaşlarına 'Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum' dediği zaferdir." ifadelerini kullanan Torun, Atatürk'ün bu emriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine ilk harcı koyduğunu aktardı.
Ülkenin dört bir yanından sevdiklerinden kopan binlerce kahraman Mehmetçik'in, Çanakkale'nin sularında, Conkbayırı'nda ve Anafartalar'da bağımsızlığımızın temellerini attıklarını bildiren Torun, şunları kaydetti:
"Tarihimizin en şerefli sayfalarından biri 105 yıl önce Çanakkale'de yazıldı. Bizlere bu güzel yurdu emanet eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyorum. Biz Çanakkale ruhuyla Cumhuriyeti kurduk, demokrasimizi yerleştirdik ve geleceğe de bu ruha uygun birlik ve beraberlik adımlarıyla yürüyoruz."
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Torun, Politika
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