CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İYİ Parti ile ittifakın CHP'ye 5 ile 15 puan arasında katkısı olacağını söyleyen Torun, "Biz de inanamıyoruz. Anketörlerde mi sorun var, hata mı yapıldı diye kaygılanıyoruz. Ankara'da 5-6 puan öndeyiz. Ekrem İmamoğlu da 1-2 puan öne geçti" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu.

İYİ PARTİ İLE İTTİFAK

"Kurduğunuz ittifakın sahadaki etkisini ölçtünüz mü?" sorusuna Torun şu şekilde konuştu:

"İttifakın bize yarattığı 5 ile 10 puan arasında bir fark var. Kimi yerde 5, kimi yerde 10, kimi yerde 15 olan yerler var. Cumhur İttifakı'ndan daha çok Millet İttifakı sahada başarılı olmuş görünüyor. Çünkü MHP tabanının belli bir kısmı AK Parti'ye yönelmiyor. AK Parti tabanının belli bir kısmı MHP'ye yönelmiyor."

"SON ANKET GELDİ, BİZ DE İNANAMIYORUZ"

"Sürpriz iller bekliyor musunuz? Bursa çok konuşuluyor…" sorusuna Torun'un yanıtı şöyle oldu:

"Bursa sürpriz değil. Biz Bursa'yı kazanacağımıza inanıyoruz. Samimi söylüyorum. Son anket sonuçları geldi. Biz de inanamıyoruz. "Acaba anketörlerde mi sorun var, acaba hatalı mı yapıldı" diye kaygıya kapılıyoruz. Ama ölçtüğümüz bütün sonuçlar birbirine yakın. Antalya 2-3 puan önde. İnanıyorum ki daha da açacak. Adana açık ara önde. Mersin şu anda öne geçiyor. İyi gidiyor. Hatay'da sorunumuz yok zaten. Eskişehir'de tek adaya düşülünce kaygılıydım ama son anket sonuçları Eskişehir'in de çok iyi olduğunu gösterdi."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun

"BUCAK'IN ADAYLIĞI TÜRKİYE GENELİNİ ETKİLEMEZ"

Tartışma yaratan CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak ile ilgili bir soruya Torun, "Ben çok gündemde kalacağını, bir yerdeki adayın Türkiye genelini etkileyeceğini düşünmüyorum. Geçmişte de yaşanmış birçok örneği var. Daha önce söylediğimiz gibi bu konuyla ilgili Urfa milletvekili ve örgütünün bir talebi oldu ve bu gerçekleşti." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

"ANKARA'DA YAVAŞ, İSTANBUL'DA İMAMOĞLU ÖNDE"

"İstanbul ve Ankara sonucu merak konusu. Sahada durum nasıl?" sorusuna Torun'un yanıtı şu oldu:

"Adaylarımız çok başarılı. Partinin önüne geçtiler. Tek sorunumuz onları partinin oyuna yaklaştırmak. Parti oyu ile onları birleştirmek. Aday olarak başarılı bir profil çiziyorlar. Seçmen Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu diyor ama bunu CHP anlamında yaklaştırmaya çalışıyoruz. Ankara'da 5-6 puan öndeyiz. Ekrem Bey de 1-2 puan öne geçti."