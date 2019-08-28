CHP'li Torun'dan "Halkımız bizi çalışırken de tatil yaparken de görecek" açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Halkımız bizi çalışırken de tatil yaparken de görecek. Bütün hizmetlerimizi de görecek, bütün ihalelerimizi de görecek, bütün atamalarımızı da görecek. Bizde gizli saklı yok." ifadelerini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek, "Ben böyle tatil yapmadım." dediğini hatırlattı.

"Tabii ki canla başla çalışacağız ama bu çalışanlarımızın tatil hakkını gasbetmenin etmenin ya da halkımızın kaynaklarını sağa sola peşkeş çekmenin örtüsü olmayacak. Hizmetimiz de şeffaf ve yasalara saygılı, tatilimiz de şeffaf ve yasalara uygun olacak." vurgusu yapan Torun, CHP olarak liyakatli, eşit, saygılı, hesap verebilir bir hizmet sözü verdiklerinin altını çizdi.

Torun, şunları kaydetti:

"Halkımız bizi çalışırken de tatil yaparken de görecek. Bütün hizmetlerimizi de görecek, bütün ihalelerimizi de görecek, bütün atamalarımızı da görecek. Bizde gizli saklı yok. İşimizi de görecek, tatilimizi de görecek. Biz, sadece belediyelerde değil, tüm iş yerlerinde tüm halkımıza akılcı, demokratik çalışma ortamları vadediyoruz. İnsanların işini layıkıyla stressiz bir şekilde yapabildiği, işini yaparken baskı görmediği, torpilli olanın değil layık olanın yükseldiği ve herkesin ama herkesin çoluğu çocuğuyla tatil yapabildiği bir çalışma yaşamı vadediyoruz."

Hafta sonu tatili, yıllık tatil, 8 saatlik çalışma, sağlık sigortası ve emekli olma gibi imkan ve hakların çalışanların uzun süre verdiği mücadele sonrası elde edildiğini anımsatan Torun, çalışanların hiçbir hakkını sorgulatmayacaklarını, kölelik düzenine asla geri dönülemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: AA