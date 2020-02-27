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CHP'li Torun'dan Yalova Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Vefa Başkan ve Başkan Yardımcımız mahkeme kararı olmadan görevden alınamaz." ifadesini kullandı.

27.02.2020 19:46 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:46CHP'li Torun'dan Yalova Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit , Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Vefa Başkan ve Başkan Yardımcımız mahkeme kararı olmadan görevden alınamaz." ifadesini kullandı.
Torun, yazılı açıklamasında, Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının iktidar operasyonu olduğunu ileri sürdü.
Muhalefet belediyelerine kayyum atandığını, icra gönderilerek devletin bütün kaynaklarının kapatıldığını savunan Torun, başkanların tehdit edilerek AK Parti'ye geçmesi için uğraşıldığını iddia etti.
Torun, şunları kaydetti:
"Saray, seçimle kazanamadığını tehditle almaya çalışıyor. Milli irade ile gerçekleştiremediğini hukuk dışı güç kullanarak elde etmeye çalışıyor. Vatandaşımız her şeyin farkında. 31 Mart'tan ders almamışlar ki yine illegal yollarla ve demokrasi dışı uygulamalarla belediyelerin üzerine ciddi bir baskı uyguluyorlar.
Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman'ı sandıkta yıkamadıkları için şimdi hileyle devirmeye çalışıyorlar. Vefa Başkan ve Başkan Yardımcımız mahkeme kararı olmadan görevden alınamaz. Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz ve yok hükmünde ilan ediyoruz."

Cumhuriyet Halk Partisi, Vefa Salman, Yalova, Torun, Güncel

Kaynak: AA

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