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CHP'li Torun: "Engelliler herkesle 'eşit yaşam hakkı'na sahip olmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Engelli yurttaşlarımız, ülkemizde yaşayan herkesle 'eşit yaşam hakkı'na sahip olmalıdır.

02.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:26CHP'li Torun:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Engelli yurttaşlarımız, ülkemizde yaşayan herkesle 'eşit yaşam hakkı'na sahip olmalıdır." ifadesini kullandı.
Torun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li belediyelerin en başarılı alanlardan birinin engelli hizmetleri olduğunu belirtti.
Belediyeler sayesinde engellilerin engelsiz bir şekilde hayata karıştığını aktaran Torun, engellilere her türlü desteğin verildiğini, belediyelerde engellilerin her zaman öncelikli olduğunu vurguladı.
Türkiye'de yaşayan milyonlarca engellinin başta eğitim, sağlık, iş gücüne ve kent yaşamına katılım olmak üzere birçok alanda önemli engellerle karşılaştığına dikkati çeken Torun, şöyle devam etti:
"Engelli yurttaşlarımız, ülkemizde yaşayan herkesle 'eşit yaşam hakkı'na sahip olmalıdır. Eğitim sisteminden kaynaklı sorunlar, istihdam olanaklarının kısıtlılığı, sosyal hizmetlerdeki yetersizlikler ve kent yaşamına katılımı engelleyen unsurlar, sadece engelli yurttaşlarımız için değil, hepimiz için can yakıcı sorunlardır. Belediyelerimiz engellilerimizi rahat ettirmek, huzurlu yaşatmak için canla başla çalışıyor. Sağlıktan spora, cadde düzenlemelerinden eğitim hizmetine, eğlenceden kültüre engelli bireylerimiz için belediyelerimiz çok başarılı projelere imza atmaktadır."
Torun, başta yapılaşma düzeni ve kent tasarımından kaynaklanan sorunlar olmak üzere engellilerin eşit yaşam hakkı üzerindeki tüm engellerin ortadan kaldırılması için çabalarının sürdüğüne vurgu yaptı.
"Engelsiz şehirler ve engelsiz bir Türkiye özlemimizi hayata geçireceğiz." ifadesini kullanan Torun, engellilerin topluma kazandırılması, insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması için tüm kurumların üzerine düşen görevi yapması gerektiğinin altını çizdi.
Torun, "Ülkemizde eşit yaşam hakkını sağlamak, bir arada huzurlu bir yaşamın temellerini atmak için daha fazla zaman kaybedemeyiz. Biz CHP olarak hem yasal düzenlemelerin sağlanması hem de belediye uygulamalarında bu hedefi tutturmak için büyük gayret sarf ediyoruz. Tüm belediyelerimiz her yatırım ve her hizmette önce engelli bireylerimizi düşünüyor. Ancak engelli politikası, bir ülke politikası olmalı, hükümet politikası ve hatta devlet politikası olmalıdır. Engellilerimizin refahı ve sağlığı her şeyin üzerindedir." değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Torun, Güncel

Kaynak: AA

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