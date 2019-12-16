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CHP'li Torun: İstanbul'da turizm çalıştayı düzenleyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "19 Aralık'ta İstanbul'da belediyelerimizle birlikte bir turizm çalıştayı düzenleyeceğiz" dedi.

16.12.2019 13:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:32CHP'li Torun: İstanbul'da turizm çalıştayı düzenleyeceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit , "19 Aralık'ta 'da belediyelerimizle birlikte bir turizm çalıştayı düzenleyeceğiz" dedi.

CHP'li Torun, beraberinde Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Torun, Türkiye'de turizm potansiyeli olan birçok yeri CHP'li belediyelerin yönettiğini, ancak gelinene noktayı yeterli bulmadıklarını bildirdi. Çok turist gelmesine rağmen sorunların bulunduğu kaydeden Torun, "Turist sayısının fazla olmasına rağmen maalesef gelirlerimiz aynı oranda değil.  Bugün İtalya, İspanya gibi birçok ülke ile kıyasladığımızda turist sayısı ve elde edilen turizm gelirine baktığımız zaman onlarla aramızda maalesef ciddi bir fark var. Nitelikli turistin gelmesi açısından, turizmde kazancımızı arttırması açısından, 'neler yapabiliriz' diye bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Bununla ilgili Türkiye'nin önde gelen sektör temsilcileri ile belediyelerimizi buluşturacağız. 19 Aralık'ta İstanbul'da belediyelerimizle birlikte bir turizm çalıştayı düzenleyeceğiz" dedi.

Milletvekili Budak ise, amaçlarının turizme katkı sağlamak ve illerin bu düzeyle kalkınmasına katkı sağlamak olduğunu bildirdi.

'SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ'

CHP'li Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız' sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dış politikası savruluyor ve maalesef günlük değerlendiriliyor. Biz dış politika ile tüm önerilerimizi bu ülkeyi yönetenlere zamanında ifade ettik. Dış politika diplomasi ile yürür. Tehditle veya anlık kararlarla ve öfkeyle olmaz. Süreci takip edeceğiz."



Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Torun, Politika

Kaynak: DHA

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