CHP'li Torun, İstanbul Boğazı'nda yapılmak istenen yetki devrine tepki gösterdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik için 28 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifinde, İstanbul Boğazı'ndaki yetkinin İBB'den alınarak tüm üyelerini Cumhurbaşkanlığı'nın atayacağı 'Boğaziçi Başkanlığı'na devredilecek olması dikkat çekti. Söz konusu yetki devrine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tepki gösterdi. Torun, "Şimdi seçilmiş belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan, almak istiyor. Cumhurbaşkanının görevi boğazdaki arsayı takip etmek mi?" ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU, GÖREVE GELDİKTEN SONRA YEŞİL ALANLARI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

CHP'li Torun, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. İstanbul Boğazı'nın yetkilerini İBB'den alarak Boğaziçi Başkanlığı'na devreden kanun teklifi ile ilgili Torun, "Şimdi seçilmiş belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan, almak istiyor. Cumhurbaşkanının görevi boğazdaki arsayı takip etmek mi? Parseli, oradaki büfeyi takip etmek mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra tüm alanlarda yeşil alanları artırmaya çalışıyor ve geçmişte alınmış kararları değiştirerek yapılaşmaya açılmış yerleri tekrar yeşil alana dönüştürmek için çaba harcıyor" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM ATAMALARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Torun, belediyelerde genel müdür ve genel müdür yardımcılarını belediye başkanlarının atama yetkisine sahip olduğunu ancak bu yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanmasının gündemde olduğunu ifade ederek, "Belediye başkanı eğer çalışacağı bürokratı kendi seçemeyecekse, belirleyemeyecekse bunun ne anlamı var? Bu belediye nasıl hizmet verecek? Bunu da kesinlikle doğru bulmuyoruz. Belediye başkanları vatandaşlardan aldıkları yetkiyle hizmet etmek istiyorlar" diye konuştu.

Torun, soru üzerine kayyum atamalarını doğru bulmadıklarını ifade ederek "Biz kayyum atamalarıyla ilgili açıklamalarımızı açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Seçimle gelen seçimle gider ve asla kayyum atamalarını da doğru bulmadığımızı ifade ettik. Sonuçta vatandaş bir irade göstermiştir ve seçilen başkanın bir suçu varsa yargı oradadır. Ama siz seçilmiş insana bir şekilde kayyum atayarak 'yönetemezsiniz' derseniz, bu demokrasiye vurulmuş bir darbedir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU "HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan, söz konusu kanun taslağıyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 28 maddelik kanun teklifi taslağı hakkında hukuki yollara başvuracaklarını duyurmuştu.

BOĞAZİÇİ MEVZUATI NASIL DEĞİŞECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa teklifi taslağında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Boğaziçi Yasası'ndaki yetkileri, Cumhurbaşkanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devrediliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın üyesi olduğu Boğaziçi İmar İdare Heyeti ile Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu lağvediliyor.

Bu kurullar Cevre ve Orman Bakanlığı'na bağlı, başkan ve yardımcıları Cumhurbaşkanı tarafından atanacak Boğaziçi Başkanlığı ile yine üyeleri Cumhurbaşkanı'nca atanacak Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurullarının kurulması öngörülüyor. Lağvedilen kurumların yetkileri, genişletilerek yeni kurullara devrediliyor.

Boğaziçi Başkanlığı'nın görev ve yetkileri arasında, Boğaziçi alanı ve siluet geçiş sahalarına ilişkin imar planları ile ilgili olarak kıyı, sahil şeridi öngörünüm bölgelerinde nazım ve uygulama imar planlarını hazırlamak, ilgili belediyelerce hazırlanan plan tekliflerini onaylama, parselasyon, arazi ve arsa düzenlemesi takas trampa, kamulaştırma, cins değişikliği, yapı projelerini inceleme, yapı kullanma izni verme, kiralama, ruhsatsız, standarda aykırı yapıları yıkma, mühürleme, gürültü ve görüntü kirliliğine yol açanlara para cezası tebliğ etme bulunuyor.

Boğaziçi İmar İdare Heyeti'ne ait olan "imar planında yeşil alan olarak belirlenen arsaların ağaçlandırılması için gerekli tedbirleri alma" yetkisi de Boğaziçi Başkanlığı'na bırakılıyor. Aynı şekilde yine heyette bulunan devlet ormanı niteliğindeki yerlerle ilgili yetkiler de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bırakılıyor.

Teklif taslağında ayrıca Çevre ve Şehircilik, Kültür ve Turizm ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının önerisi ile üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanmak üzere Avrupa ve Anadolu Yakası'nda iki adet Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu oluşturulması öngörülüyor.

Çevre Bakanlığı'nın zorunlu hallerde 2 adet daha kurul oluşturabileceği hükme bağlanıyor. Boğaziçi Alanı kapsamına "siluet geçiş sahaları" da alanıyor ve su yolları, dolgu alanları, sahilde veya gerisindeki su yolları da alan kapsamına dahil ediliyor. Ayrıca, boğaziçi öngörünümde yer alacak tesislere kafeteryalar ve spor tesisleri ekleniyor. Halen öngörünümde sadece büfe ve çayocağı sınırlaması bulunuyor.

Boğaziçi alanı ve siluet geçiş sahalarının bulunduğu ilçe belediyelerinin bünyesinde üç ay içinde ilçe Boğaziçi müdürlükleri kurulacak ve uygulamaların gerçekleştirilmesi, denetiminden sorumlu olacak.