CHP'li Torun: "Kongrelerimiz büyük bir demokrasi şöleni içerisinde geçiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Kongrelerimiz büyük bir demokrasi şöleni ve siyasi olgunluk içerisinde geçiyor. Bazı illerimizde tek aday, bazı illerimizde ise birden fazla aday var." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Torun, Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'ndeki esnafı ve bir özel hastanedeki hastaları ziyaret etti.

Ziyaretlerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Torun, CHP'nin 14 Aralık 2019'da başlayan 37. Olağan Kurultay takviminin tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Belirlenen takvim kapsamında ilçe kongrelerinin tamamlandığını aktaran Torun, 26 Ocak itibariyle de il kongrelerinin başladığını anımsattı.

İl kongrelerinde bugüne kadar yaklaşık 30 il başkanının belirlendiği bilgisini veren Torun, "Bu hafta sonu ise 63 civarında il bitmiş olacak. 23 Şubat itibariyle de çoğu ili tamamlamış olacağız. Ay sonu ise il kongrelerinin tamamı bitmiş olacak." dedi.

Gerek ilçelerde gerekse de illerde seçilen arkadaşlarına başarılar dileyen Torun, "Kongrelerimiz büyük bir demokrasi şöleni ve siyasi olgunluk içerisinde geçiyor. Bazı illerimizde tek aday, bazı illerimizde ise birden fazla aday var." diye konuştu.

Kongrelere katılımın oldukça yüksek olduğuna değinen Torun, "Bazı yerlerde tek aday olmasına, rekabetin olmamasına rağmen kongrelere oldukça yüksek bir katılım var. Bu da partimizin yükselişte olduğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, il başkanlığı seçimlerinin tamamlanmasının ardından 28-29 Mart tarihlerinde CHP'nin 37. Olağan Büyük Kurultayı'nın gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA