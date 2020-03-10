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CHP'li Torun: "Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak Ordu'ya hakarettir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'da Berna Laçin'in oynayacağı tiyatro oyununun engellendiği iddialarına ilişkin, "Ordu, bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir.

10.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:48
CHP'li Torun:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu 'da Berna Laçin'in oynayacağı tiyatro oyununun engellendiği iddialarına ilişkin, "Ordu, bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir. Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak, oyun iptal etmek Ordu'ya hakarettir." değerlendirmesini yaptı.
Torun, yazılı açıklamasında, Ordu'da sanatçı Berna Laçin'in oyun sergilemesinin Valilikçe "teknik nedenler" gerekçe gösterilerek iptal edildiğini belirtti.
Oyunun iptalinin kabul edilebilir hiç bir yanı olmadığını ifade eden Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Ordu, bir kültür sanat, tiyatro, basın ve edebiyat şehridir. Yasakçı zihniyet bu alanlardaki kurumlarımızın tarihine baksınlar bir. Sudan gerekçelerle oyun yasaklamak, oyun iptal etmek Ordu'ya hakarettir. Karanlık zihniyet kirli ellerini kültür ve sanattan, tiyatrodan çeksin. Bu kararı alanlar elbet geldikleri gibi gidecekler. Ordu'da sevginin dili, saygının dili, kültür ve sanat yaşayacak. Tiyatro yasaklayanlarla kitap yakanlar aynı zihniyettedir. Oyun yasaklayanlar da kitap yakanlar da tarihin çöplüğüne gitti. Herkes bunu bilsin."
Özel bir işletmenin verdiği salonda Ordu halkının oyunla buluştuğunu kaydeden Torun, Berna Laçin'e Ordu'da oyun sergilediği için, Ordu Barosu'na da oyunun sergilenmesindeki kararlı tutumu için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Berna Laçin, Ordu, Güncel
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