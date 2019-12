CHP'li Torun ve Ağbaba'dan yeni yıl mesajı

CHP'nin genel başkan yardımcıları Seyit Torun ve Veli Ağbaba, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Torun, mesajında, 2020'ye herkesin umutla girmesini, kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını temenni etti.

"CHP varsa çare vardır. CHP, 31 Mart'tan bu yana bunu her kesime çok iyi biçimde göstermiştir" ifadelerini kullanan Torun, partisinin toplumun her kesimiyle bağ kurabilen, farklılıklara kapılarını açık tutabilen, tüm kesimleri kapsayabilen bir yapıda olduğunu vurguladı.

Torun, "Bugün ihtiyacımız olan şey tam da bu. CHP'nin makul, yol gösterici ve akılcı iktidar muhalefet anlayışı ve şeffaf, halktan yana, kamu kaynaklarını verimli kullanan, halkın dertlerine derman olan iktidar anlayışı toplumda karşılık bulmuş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'yi destekleyenlerin de muhalif olanların da makul bir anlayış ile istişare kültürüne dayanan bir tutum içinde olduğuna değinen Torun, bu tutumun iktidar olacağını, ülkede demokrasiyi yeniden kuracağını, ekonomiyi tekrar canlandıracağını bildirdi.

Torun, mesajında şunları kaydetti:

"Evlerde, sokaklarda, ülkede huzurun kalmadığından, yolunda gitmeyen şeylerden, ekonomik krizden, demokrasi açığından, bölgemizdeki barış sorunlarından, göçlerden söz ederek geçen yılı uğurlayabiliriz. Öyle yapmayacağız çünkü bizim işimiz sadece teşhisi değil, tedaviyi de içerir. Her sorunun öncelikli tedavisi umuttur. Nasıl ki belediyelerdeki uygulamalarımızla halkın umudu olmuşsak ülke genelinde bu umudu iktidara taşıyacağız. Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, herkese huzur ve sağlık dilerim. Herkesin çoluğu çocuğuyla ağız tadıyla bir yaşam sürmesini tesis etmek bizim görevimiz. Bu görevi yerine getireceğimize söz veriyorum."

"Türkiye, huzurunu ve birliğini kaybetti"

Veli Ağbaba ise insan haklarının, basın özgürlüğünün yok edildiğini, işsizliğin, enflasyonun, faizlerin zirveye çıktığını, 2 bine yakın işçinin çalışırken iş cinayetlerine kurban gittiğini, 300'ün üzerinde kadının katledildiği bir yılın geride bırakıldığını ileri sürdü.

2019'un ekonomik kriz, baskı, şiddet ve gerileyen demokrasi kültürü ile anılacağını öne süren Ağbaba, bu yılın kayıplarla dolu bir yıl olduğunu belirtti.

Emekçiler, eğitimciler, öğrenciler ve sağlıkçıların kaybettiğini savunan Ağbaba, şöyle devam etti:

"Türkiye, huzurunu, birliğini, dayanışma duygusunu kaybetti. Ülkemizin içinde bulunduğu gerilim dolu siyasi atmosfer, ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı, gelecek endişesi, insan hakkı ihlalleri bizleri nefes alamaz noktaya sürüklese de 2020 yılında özlediğimiz Türkiye'ye bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyorum."

Ağbaba, 2020'nin umudun yeşereceği bir yıl olacağını, her başlangıcın, her yola çıkışın umut dolu olduğunu belirterek, 2020'yi güzel ve aydınlık yarınlara duydukları özlemle karşıladıklarını aktardı.

2020'nin her gününü güzelleştirmek ve özgürce yaşanan bir Türkiye yaratmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ağbaba, Türkiye'ye yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk ve kardeşlik dileğinde bulundu.

