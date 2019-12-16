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CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz FETÖ'den tutuklandı

CUMHURİYET Halk Partisi Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

16.12.2019 23:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:50CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz FETÖ'den tutuklandı

CUMHURİYET Halk Partisi Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, iddiaya göre FETÖ'nün mahrem imamları ile telefonla görüştüğü ileri sürülen CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz ifadesi alınmak üzere bugün adliyeye çağırıldı. Oğuz'un savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütünene üye olmak' suçundan tutuklandı.Haber:  Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



Cumhuriyet Halk Partisi, İbrahim Burak Oğuz, Urla, Güncel

Kaynak: DHA

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