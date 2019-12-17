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CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (6)

İZMİR VALİLİĞİ, BURAK OĞUZ İÇİN DOSYA HAZIRLADIUrla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulmasının ardından, ilçede kimin başkanlık koltuğuna oturacağı merak konusu oldu.

17.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:30CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (6)

İZMİR VALİLİĞİ, BURAK OĞUZ İÇİN DOSYA HAZIRLADI

Belediye Başkanı Burak Oğuz'un, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulmasının ardından, ilçede kimin başkanlık koltuğuna oturacağı merak konusu oldu. Edinilen bilgilere göre Valiliği, Burak Oğuz hakkında dosya hazırladı. Hazırlanan dosya İçişleri Bakanlığı'na gönderilecek. Bakanlık inceleme yaptıktan sonra, Burak Oğuz'u açığa alabilir. Oğuz'un açığa alınması halinde, Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütmesi için bir kamu görevlisi görevlendirilecek. Oğuz'un, tutuksuz yargılanması için yapılacak başvurunun 7 gün içerisinde sonuçlanmasının ardından çıkacak karara göre, gelişmeler netlik kazanacak. Oğuz tutuksuz yargılanırsa, görevini yürütebilecek. Ancak tutukluğunun devam etmesi halinde Urla Belediye Meclisi üyeleri, seçim yapacak. İçişleri Bakanlığı'nın, Urla'ya kayyum ataması da seçenekler arasında yer alıyor.

MİLLETVEKİLLERİ VALİ AYYILDIZ'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan CHP'nin İzmir milletvekillerinden Kani Beko, Tuncay Özkan, Tacettin Bayır, Mahir Polat  ve Özcan Purçu'nun, İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret ettiği öğrenildi. CHP'li vekillerin Vali Ayyıldız'a, "Urla'ya kayyum atamayın. Meclis kendi içerisinde seçim yapsın" dediği belirtildi. Ayyıldız'ın ise böyle bir kararı verme yetkisinin kendisinde olmadığını aktardığı kaydedildi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR,



Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: DHA

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