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CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (7)

CEZAEVİNDE ZİYARET EDİLDİCHP'nin meslekleri avukatlık olan İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'u tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

17.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 17.12.2019 17:35CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (7)

CEZAEVİNDE ZİYARET EDİLDİ

CHP'nin meslekleri avukatlık olan milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Murat Bakan, Belediye Başkanı Burak Oğuz'u tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Burak Oğuz'un görüşmede milletvekillerine, sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu, kendisine sorulan tüm sorulara açıklıkla cevap verdiğini, suçlamalar karşısında kendisinden çok emin olduğunu, yapılan suçlamayla zerre kadar ilgisinin olmadığını, Atatürk ilke ve devrimlerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini, üyesi olduğu tek örgütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olduğunu ve en kısa sürede bu asılsız suçlamalardan arınıp sevenleri ile bir araya geleceğine inandığını söylediği belirtildi.

İZMİR,



Cumhuriyet Halk Partisi, Burak Oğuz, İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: DHA

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