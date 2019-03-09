Chp'li Utku Gümrükçü'den 8 Mart Mesaisi

Çiğli'de kadınlara karanfil dağıtan Gümrükçü:"Kadınların elinin değdiği her şey güzelleşir. 'Gülümseyen Çiğli' hedefiyle çıktığımız bu hizmet yolunda kadınlarımıza yönelik projelerimiz ile fark yaratacağız" dedi.

CHP'li Gümrükçü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dua etti. Atatürk'ün açtığı yolda ilerlediklerini vurgulayan Gümrükçü: "Laik Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele dönemindeyken kadınlara yönelik düşüncelerini notlarına almış ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte bu fikirlerini hayata geçirmiştir. Kadınlarımıza dönemin koşullarına göre gelişmiş birçok ülkesinde bile görülmeyen haklar elde etmesini sağlamıştır. Cumhuriyet devriminin en önemli göstergelerinden biri de budur ve bununla da gurur duyuyoruz. Böyle bir evladı yetiştiren ve bir ulusun kaderini değiştiren Zübeyde Hanımı da bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

KADINLARA YÖNELİK PROJELERİMİZLE FARK YARATACAĞIZ

Çiğli'de vatandaşlarla bir araya gelen Gümrükçü kadınlara çiçek vererek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gümrükçü, Belediye Başkanlığı görevine başladıktan itibaren kadınlara yönelik çalışmalara hemen başlanacağını vurgulayarak "Bizim 6 temel önceliğimiz var. Bunlardan biri de 'Kadınlar işe, çocuklar kreşe' projemiz. CHP'nin parti politikası da bu yönde... Bizim hedefimiz her mahallemize bir kreş kazandırmak. Çalışmak isteyen annelerimiz bu kreşlere çocuklarını gönül rahatlığı ile emanet edebilecek ve iş yaşamına katılarak hem ekonomik bağımsızlığını elde edecek hem de ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak" dedi.

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyen Gümrükçü "Fiziksel şiddetin de psikolojik şiddetin de savunulur bir yanı olamaz. Maalesef günümüzde kadınlara yönelik şiddet içerikli haberleri üzülerek takip ediyoruz. Kadın cinayetleri bu ülkenin başlıca sorunlarından biridir. Şiddet gören, öldürülen, okulda olması gerekirken çocuk yaşta anne olmaya zorlanan kızlarımızın sorunları ne acıdır ki ülkemizin en vahim tablolarından birini oluşturmaktadır. Bilinç yoksunluğu ve eğitim eksikliğinden kaynaklanan bu sorunun çözümü için bizler de bir çözüm noktası olmalıyız" dedi.

KADIN DANIŞMA MERKEZİ AKTİF FAALİYET GÖSTERECEK

Kadın Dayanışma ve Psikoterapi Merkezi projesinden de bahseden Gümrükçü "Çiğli'de yaşayan tüm kadınların gerek özel hayatlarında gerekse iş ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sorunlarla ilgili destek vermek üzere Belediye tarafından Kadın Dayanışma ve Psikoterapi Merkezi kuracağız.Tüm danışan bilgilerinin gizli tutulacağı bu merkezin hizmetleri ücretsiz olacak. Gerekirse hukuksal anlamda da destek vereceğiz. Kadınlarımız bizi bir güvence olarak görebilmeli" dedi.

ÜRETİCİ KADIN KOOPERATİFİ İLE KADINLAR ÜRETİME KATILACAK

CHP'li Utku Gümrükçü Üretici Kadın Kooperatifi projeleri konusunda da bilgi vererek "Bu bizim en çok önem verdiğimiz projelerimizden biri. Bu proje ile kadınların evden yapabilecekleri süsleme, katlama, işleme, paketleme, iplik temizleme, nikâh şekeri vb... işler kooperatif kanalı ile teşkilatlı bir şekilde şirketlerden alınıp hak odakları göz önünde bulundurularak tüm kooperatif üyelerine dağıtılacaktır. Böylece kadınların evden yapabileceği işler düzenli hale getirilecektir. Meslek edindirme kursları ile kadınlarımızın iş gücüne katılımlarına katkı sağlayacağız. Pastacılık, Evsel gıda üretimi (reçel, turşu, sirke, erişte, tarhana, salça vb...) Evde çocuk bakımı, Sabun atölyesi, butik alan süsleme -evcil hayvan bakıcılığı -Ders verme-Dikiş-nakış -nikah şekeri yapım atölyeleri -Süsleme sanatı gibi kurslar açarak hem sosyal yaşamın içine dahil edeceğiz" diyerek kadın istihdamına verdikleri önemin altını çizdi.

Kaynak: Bültenler