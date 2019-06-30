30.06.2019 14:25
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CHP'li vekil, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı "Aranızda bir tek kadın bile yok" diyerek eleştirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , CHP'li belediye başkanları ile toplantı yaptı. Toplantıda hiç kadın olmamasına dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu , "Çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , CHP'li İstanbul ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de toplantıyı Twitter 'dan paylaştı.

"ÇOK ÇALIŞIN DA BELKİ KENDİNİZİ AFFETTİRİRSİNİZ"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da Keskin 'in paylaşımını retweetleyerek konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken ifadeler kullandı. Bekaroğlu buluşma görüntülerini paylaşarak şöyle dedi:

"Aranızda bir tek kadın bile yok; haydi çok çalışın da belki kendinizi affettirirsiniz!"

CHP'li vekil, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li başkanlarla yaptığı toplantıyı eleştirdi
Mehmet Bekaroğlu , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Ekrem İmamoğlu , Cumhuriyet Halk Partisi , Politika , Güncel

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