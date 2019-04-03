03 Nisan 2019, 17:16
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CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı

CHP İstanbul Milletveki Özgür Karabat, sosyal medyadan Ümraniye'deki itirazlar sonrası çıkan sonuçları yayınladı. Karabat, "Beykoz'da itirazlar üzerine sayımına karar verilen sandıkların 76'sı sayıldı. Sayılan sandıklarda 10 adet oy geçerli hale geldi. Bunlardan 5'i CHP'nin 5'i de AKP'nin." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Beykoz İlçe Seçim Kurulunda yapılan itirazla ilgili açıklamalarda bulundu. Karabat, " Beykoz'da itirazlar üzerine sayımına karar verilen sandıkların 76'sı sayıldı. Sayılan sandıklarda 10 adet oy geçerli hale geldi. Bunlardan 5'i CHP'nin 5'i de AKP'nin." açıklamasında bulundu.

"1424 SANDIĞIN 620'Sİ SAYILDI"

Ümraniye'de yapılan itirazlarla ilgili de açıklamada bulunan Karabat, " Ümraniye'de sayımına karar verilen 1424 sandığın 620'si sayıldı. Buna göre AKP'nin oyu 167 artarken CHP'nin oyu 42 artti." ifadelerini kullandı.

"50 SANDIKTA HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI"

Bağcılar'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonrası bir değişik olmadığını söyledi. Karabat, " Bağcılar'da itiraz edilip sayılan 50 sandıkta herhangi bir değişiklik olmadı." dedi.

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Beykoz, Özgür Karabat, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel