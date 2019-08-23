CHP'li vekilden Bakan Pakdemirli'nin yangın söndürme uçakları ile ilgili sözlerine videolu yanıt

İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçakları ile müdahale edilmemesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumu uçaklarını "emniyetli bulmuyoruz" diyerek uçabilir durumda yalnızca 3 uçak olduğu açıklaması yaptı.

Bakan Pakdemirli, önce, THK uçaklarının yangına neden müdahale etmediği sorusuna "3 tane uçak motoru arızalı şekilde duruyor, 3 tanesi de yağ akıtıyor. Çalıştırabilenler varsa, buyursunlar gelsinler, çalıştırsınlar" demiş, sonra da "Bugün itibarıyla Türkiye'de bize hizmet verecek bir uçak filosu maalesef bulunmuyor" diye belirtmişti. Pakdemirli, dün de, "Bu uçaklar belge üzerinde ne olursa olsun, emniyetli olarak addedilmiyor. Hele ki bu saatten sonra devletin bir bakanı 'Biz bu uçakları emniyetli bulmuyoruz' demiş, konu bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

"İZAHI YOK"

THK ve Bakan Pakdemirli gündemdeki yerlerini korurken, CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CHP'li Taşcıer, THK'nın yangın söndürme uçaklarından ikisinin videosunu yayımlayarak, Pakdemirli'nin sözlerine tepki gösterdi.

CHP'li Taşcıer paylaşımına, "Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin burun kıvırdığı THK'nın yangın söndürme uçaklarından ikisinin az önceki uçuş ve su boşaltma anları bu. Ormanlar cayır cayır yanarken THK'dan yardım alınmamasının izahı yok!" notunu düştü.

Taşçıer'in paylaşımı şu şekilde;