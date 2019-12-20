CHP'li vekilin Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı

Resmi Gazete'de yayınlanan faizsiz finansın denetimiyle ilgili kurallarda Kuran-ı Kerim'den ayetlerinin yer alması TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde gündeme geldi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Kur'an-ı Kerim'le ilgili kullandığı ifadelere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tepki gösterdi.

"BİR KUTSAL KİTAPTAN AYET GİRDİ"

Devletin mevzuatına ilk kez "bir kutsal kitaptan" ayetler girdiğini belirten Özel, "Burada ilk kez dipnotlarında Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin bulunduğu ve denetçinin davranış biçimlerini şeri hükümlere göre belirleyen bir süreç var, bu doğru değil. Bu, inanç istismarıdır. Yüzde 99'u Müslüman da olsa olmayanların da bulunduğu bir süreçte, bir toplumda bu kabul edilebilir bir yaklaşım değil." dedi.

ADALET BAKANI: ÇOK HAFİF BİR İFADE

Adalet Bakanı Gül, söz alarak Özel'in bu sözlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Gül, "Sayın Özel'in 'bir kutsal kitap' ifadesinin bu anlamda bence çok hafif bir ifade olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslam'ın evrensel mesajı olan Kur'an-ı Kerim'den bahsederken 'bir kutsal kitap' şeklinde bir ifadenin kişisel olarak bu anlamda daha özenli bir dile ihtiyaç olduğunu şahsım olarak ifade etmek isterim" dedi.

"BU HAREKETİ KABUL ETMİYORUZ"

Kürsüye daha sonra AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ geldi. Muhalefet milletvekilleri bu sırada, "muhalefet milletvekilleri kürsüdeyken sık sık laf attığı" gerekçesiyle, konuşması süresince Demirbağ'a sataştı ve laf attılar. AK Parti milletvekilleri ise Demirbağ'a alkışla destek verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Zülfü Demirbağ'a yapılan bu hareketi kabul etmiyoruz. Aslında bu konuşmanın aynen kürsüden tekrar edilmesi gerekiyor." dedi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Kürsü özgürlüğü, kürsü masuniyeti her şeyin üzerinde. Bu kadar bağırtı içerisinde konuşma yapmak herkesin harcı da değildir. Ancak Sayın Demirbağ, karşılıklı suçlamaların vereceği dersi hepimizin alması gerektiğini de düşünüyorum." diye konuştu.