Haberler » Güncel » CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a 'Bakın burası çok önemli' sürprizi - Haber

CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi

CHP'li vekiller, Bakan Albayrak'ı sunum yapmak için geldiği salonda ekonominin kötü gittiğini anlatan "Bakın burası çok önemli" dövizleriyle karşıladı. Albayrak, yaptığı sunumlarda "Bakın burası çok önemli" ifadelerini sıkça kullanıyor.

27.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:29

CHP'li vekiller, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapmak üzere salona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hiç beklemediği bir sürpriz yaptı. Vekiller, Albayrak'ı sunumlarda sürekli kullandığı "Bakın burası çok önemli" ifadelerini içeren ve ekonominin kötü olduğunu anlatan dövizlerle karşıladı.

"Bakın burası çok önemli" diye başlayan CHP'li vekillerin dövizlerinde şu ifadeler yer aldı:

"Çiftçi topraktan uzaklaşıyor, esnaf çaresiz, asgari ücret eridi, fatura can yakıyor, işsizlik patladı sokaklar işsiz dolu, gelir adaletsizliği arttı"

"İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 12,9 OLMASI TAHMİN EDİLİYOR"

Albayrak ise yaptığı sunumda enflasyon ve işsizliğe ilişkin şunları söyledi:

"Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede Yeni Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir. 2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor."

CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a

Cumhuriyet Halk Partisi, Berat Albayrak, Politika, Ekonomi, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
16:29 Markette silahlı soygun kamerada
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için güneşlenme yöntemi olay oldu
16:29 Bayburt, kar yağışıyla beyaza büründü
16:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık"
16:24 KBÜ Gastronomi öğrencileri "usta şeflerle" mutfakta
15:53 İBB Meclisi'nde "Lan" kavgası! Görüşmelere ara verildi
15:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bor müjdesi: Üretimine başlıyoruz
15:26 CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi
15:25 İmamoğlu'ndan, Cumhurbaşkanı'na 'Horon' teklifi: Benden iyi oynayan siyasi yok
15:18 Medya AŞ'den çıkarılan 2 işçi mahkemeyi kazandı
14:36 Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalya'da başladı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:30:22