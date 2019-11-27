CHP'li vekillerden Bakan Albayrak'a "Bakın burası çok önemli" sürprizi

CHP'li vekiller, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapmak üzere salona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hiç beklemediği bir sürpriz yaptı. Vekiller, Albayrak'ı sunumlarda sürekli kullandığı "Bakın burası çok önemli" ifadelerini içeren ve ekonominin kötü olduğunu anlatan dövizlerle karşıladı.

"Bakın burası çok önemli" diye başlayan CHP'li vekillerin dövizlerinde şu ifadeler yer aldı:

"Çiftçi topraktan uzaklaşıyor, esnaf çaresiz, asgari ücret eridi, fatura can yakıyor, işsizlik patladı sokaklar işsiz dolu, gelir adaletsizliği arttı"

"İŞSİZLİK ORANININ YÜZDE 12,9 OLMASI TAHMİN EDİLİYOR"

Albayrak ise yaptığı sunumda enflasyon ve işsizliğe ilişkin şunları söyledi:

"Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5'e, 2021 yılında yüzde 6'ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9'a düşmesi beklenmektedir. 2019'da işsizlik oranının yüzde 12,9 olması tahmin ediliyor."