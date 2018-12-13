CHP'li Vekillerden Eğitim Bütçesi Açıklaması - Milletvekili ile Vatandaşlar Tartıştı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:19



13 Aralık 2018 Perşembe 16:19

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Bizim yaptığımız hesaplamalarda yüzde 150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir. Taşımalı eğitime harcadığımız parayı öğretmene verirsek okulların öğretmen ihtiyacı karşılanıyor, ortadan kalkıyor." değerlendirmesinde bulundu.Kaya ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi CHP milletvekilleri ile Keçiören'de İbrahim Akoğlu İlköğretim Okulu önünde 2019 yılı eğitim bütçesine ilişkin açıklamada bulundu.Kaya, Ankara'da bu sabah Yüksek Hızlı Tren Garı'nda meydana gelen kazada yaralılara Allah'tan Rahmet, hayatını kaybedenlere acil şifalar diledi.Parlamentoda eğitimin, öğretmen ve öğrencilerin sorunlarını dile getirdiklerini belirten Kaya, bu sorunları sokaklarda da dile getirmek istediklerini belirtti. Önünde açıklama yaptıkları okulun 6 yıl önce yapılan bir okul olduğunu ifade eden Kaya, "Etrafında oturanların büyük bir bölümü asgari ücret ya da hiçbir sigortası olmayan vatandaşlarımızın oturduğu bir bölge. Doğal gaza mı para versinler, elektriğe mi para versinler, çocuğun sırtına mont mu alsınlar, ayağına ayakkabı mı alsınlar. Ankara'da böyle bir tablonun olmaması gerekir." diye konuştu.Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin kendilerini kaygılandırdığını, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 bütçesinin tasarruf bütçesi olduğunu söylediğini belirterek, "Tasarrufu kim yapacak. Bin 603 lira alan asgari ücretli mi, bin liranın altında maaş alan emekli mi, milyonlarca işsiz genç mi, yoksa inşaatlarda çalışan demirci mi, boyacı mı? 2018 yılında 92 milyar 129 milyon lira olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi, 2019 yılı için 113 milyar 813 milyon lira olarak açıklandı. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yüzde 17,18 iken, 2019 yılında şimdiki bütçede yüzde 4,88 düştü." diye konuştu.Eğitime ayrılan payın azaldığını, yeni dersliklere ihtiyaç olduğunu, eğitim bütçesinin yeterli olmadığını ve bütçe artırımının olması gerektiğini savunan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Öğretmen atamalarına bütçeden yeterli pay ayrılmadı. 2017 yılı Sayıştay denetim raporunda 153 bin 640 öğretmen açığı olduğu söyleniyor. Ancak 2019 bütçesinde yeni bir öğretmen alımına dair herhangi bir kalem yok. Milli Eğitim Bakanı da bu açığı nasıl kapatacağını açıklamış değil. Bu bütçeyle taşımalı eğitim kalkmıyor. Bizim yaptığımız hesaplamalarda yüzde 150 bin kadrolu öğretmen alınırsa taşımalı eğitim sonlandırılabilir. Taşımalı eğitime harcadığımız parayı öğretmene verirsek, okulların öğretmen ihtiyacı karşılanıyor, ortadan kalkıyor."Milletvekili ile vatandaşlar tartıştıBu arada açıklama sırasında CHP'li milletvekilleri ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Çocuklarını okula getiren bir grup veli, CHP'lilerin açıklamasına tepki gösterdi. CHP'li Kaya'nın açıklaması sırasında çocuğunu okula getiren bir vatandaş, milletvekillerine seslenerek, "Burası siyaset yeri değil. Siyaset yeri başka yer. Siyaseti gidin, başka yerde yapın." dedi. N.K isimli bir başka vatandaş da okul önünde siyasi açıklama yapılmasını eleştirdi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven'in vatandaşlara cevap vermesi üzerine tartışma büyüdü.Açıklama sonrasında milletvekillerinin, kendilerine okul önünde açıklama yapılmamasını söyleyen bir başka vatandaş, isimli başka bir vatadandaşla tartışması üzerine, Nusret K. şehit torunu olduğunu ve bu sözleri hak etmediklerini belirtti.Milletvekillerinin okul önünden ayrılması sonrasında tartışma sona erdi.TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleri CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Yozgat Milletvekili Ali Keven açıklamada hazır bulundu.