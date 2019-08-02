CHP'li vekillerden Eren Erdem'e destek açıklaması

SİLİVRİ Cezaevinde 400 gündür tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem için CHP'li milletvekilleri basın açıklaması yaptı. Cezaevi önünde toplanan milletvekilleri ve partililer, sloganlar atarak Erdem'e destek verdi.

Grup adına açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Eren Erdem'in hiçbir hukuki gerekçe olmadan, 400 gündür hapiste tutulduğunu söyledi. Ağbaba, "7 Ocak'ta ikinci duruşmada saat 16.30'da tahliye kararı çıktı ama sonra ne olduysa, nasıl olduysa tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Eren Erdem serbest bırakılmadan tekrar tutuklandı. Bir ay önce 'serbest bırakılsın' dedikleri Eren Erdem'i aynı dosyayla bir ay sonra mahkum ettiler. Bu süreçte aynı dosyayla yargılananlar Eren Erdem'den daha fazla ceza aldı ama hepsi şu anda serbest" dedi.

Ağbaba, "Anayasa Mahkemesinin geçtiğimiz günlerde barış akademisyenleriyle ilgili verdiği düşünce özgürlüğü kararı Eren Erdem ve diğer düşünce suçları için de emsal kabul edilmelidir" diye konuştu.

Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal, Enis Berberoğlu, Sibel Özdemir, Sezgin Tanrıkulu, Özgür Karabat, Yüksel Mahsur Kılıç, Parti Meclis Üyesi Pınar Uzun, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Açıklamanın ardından grup bir süre daha sloganlar attıktan sonra dağıldı.



- İstanbul