Haberler » Politika » CHP'li Yalım: 'Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?' - Haberler

CHP'li Yalım: "Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Türkiye'nin Rusya'dan şeker ithal eder duruma geldiğini öne sürerek, "Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?

19.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:58 CHP'li Yalım:
CHP Uşak Milletvekili Özkan , 'nin Rusya'dan şeker ithal eder duruma geldiğini öne sürerek, "Madem şeker ihtiyacımız vardı neden şeker fabrikaları satıldı?" sorusunu yöneltti.
Yalım, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında şeker fabrikalarının özelleştirmesine ilişkin görüşlerini açıkladı.
Türkiye'nin Rusya'dan yaklaşık 400 ton şeker ithal edeceğine ilişkin haberlerin çıktığını belirten Yalım, "Bu durumdan çok üzüntü duyuyorum. Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için çok çaba harcadık ancak sonuç alamadık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere şeker fabrikalarının özelleştirmesini savunanların yüzünün kızarması gerekir." diye konuştu.
Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğuna işaret eden Yalım, "Madem şekere ihtiyacımız vardı, neden şeker fabrikalarımız satıldı? Çiftçimizin tarlasından şekeri üretememesinde üzüntü duyuyorum." dedi.
Özkan Yalım, her yıl tam teşekküllü hastaneden alınacak raporla 65 yaşını dolduran vatandaşların araç kullanmasının önünün açılmasını isteyerek, "Vatandaşlarımız alacakları raporla 70 yaşına kadar kamyon, tır ve otobüs gibi araçları kullanması için kanun teklifi verdik. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak eğer sağlık durumları el veriyorsa ticari araç kullanan şoförlerin 70 yaşına kadar bu araçları kullanabilmelidir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Yalım, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

14:37   Erdoğan, Kuala Lumpur'da Liderler Toplantısı'na katıldı - Haberler
14:36   Didim'de tehdit ve iftira iddialarına eski eşlerden cevap - Haberler
14:34   Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Andrey Karlov ölümünün 3. yılında anıldı - Haberler
14:30   Kılıçdaroğlu'nun katıldığı açılış öncesi pankart açmak isteyen kadına müdahale! - Haberler
14:30   Edremit'teki kadın cinayeti - Haberler
14:26   Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 1 ölü, 7 yaralı - Haberler
14:18   AK Parti'nin "Türkiye'de en beğenilen siyasetçi" anketinin sonuçları belli oldu - Haberler
14:01   Yalnız yaşayan genç, av tüfeğini göğsüne dayayıp canına kıydı - Haberler
14:01   Bereyle yüzünü tamamen kapatan şüpheli, yürümekte zorlandı - Haberler
14:00   Eski bakan da telefon dolandırıcıların tuzağına düştü, 500 bin TL'sini kaptırdı - Haberler
19.12.2019 14:42:31