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CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı istedi

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi.

08.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:20
CHP'li Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı istedi
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi.
Yavuzyılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında seçim bölgesi Zonguldak'ta vaka sayısının 400, ölümlü vaka sayısının ise 30'a yaklaştığını söyledi.
Resmi açıklamalara göre, en fazla ölüm oranına sahip ilk 10 il içinde, nüfusa oranla Zonguldak'ın ilk sırada yer aldığını ifade eden Yavuzyılmaz, "Zonguldak, madenci şehridir. Zonguldak'ta çalışan 10 binin üzerindeki maden işçisinin ve geçmiş yıllarda emekli olan madencilerin, mesleki hastalıkları bulunmaktadır. Akciğer ve solunum yolu hastalıkları ile KOAH, şehirde çok yaygındır. Nüfusun büyük çoğunluğu risk grubunda yer almaktadır." diye konuştu.
Kentte 1,5 kilometrekarelik bölgenin içinde 7 termik santral ünitesinin bulunduğunu, bu santrallerin faaliyetlerinden dolayı hava, toprak ve denizin kirlendiğini ileri süren Yavuzyılmaz, kirliliğe bağlı kanser vakalarında da artış olduğunu, hastanelerde çocuk onkoloji bölümünün dahi açıldığını ifade etti.
Yavuzyılmaz, kentte yaşayanların, bilinen hastalıklarına rağmen önlem noktasında geç kalındığını iddia ederek deneme yanılma yoluyla günübirlik tedbirler alınarak sürecin idare edilmeye çalışılmasından kaynaklı, vaka artışlarının önüne geçilemediğini savundu.
Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:
"Virüsün şehre yayılmasına elverişli tüm koşulların bulunduğu bilinmesine rağmen kente araç giriş-çıkış yasağı, neden koronavirüs yayılmadan önce getirilmemiştir? Haftalardır yurt dışı ve İstanbul'dan kente gelen vatandaşlarımızın şehre virüs taşıdığı bilindiği halde neden yeterli tedbirler alınmamıştır? Virüsün maksimum hızla yayıldığı Zonguldak'ta esnaf, çalışan, işsiz, emekli vatandaşlar perişandır. Bütün şehir açlık, işsizlik ve koronavirüs üçgenine hapsedilmiş durumdadır. 30 büyükşehirle birlikte ilave tedbirler açıklanan Zonguldak'ın, büyükşehirler kadar imkanının olmadığı unutulmamalıdır. Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi için daha kaç koronavirüs vakası ve ölümü olması gerekmektedir? Zonguldak'ta acilen sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir."

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Zonguldak, Politika
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