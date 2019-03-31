CHP'li Yöneticiler, Ysk'da

CHP
Genel Başkan Yardımcıları, siyasi partilere Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) ıslak imzalı tutanaklarla ilgili veri akışının 56 dakika kesintiye uğradığı gerekçesiyle kurula geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı
, Tuncay Özkan
, Muharrem Erkek
ve Seyit Torun
, YSK binasına geldi. YSK Başkanı Sadi Güven
ile görüşen CHP'liler adına Muharrem Erkek, basın mensuplarına açıklama yaptı.
Erkek, saat 19.36'da siyasi partilere YSK'den veri akışının durduğunu söyledi ve bu durum 56 dakika devam ettiği için YSK'ye geldiklerini bildirdi.
Bunun nedenini sorduklarını ifade eden Erkek, YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK temsilcileriyle görüştüklerini belirtti.
Güven, şöyle konuştu:
"Kendisi de bunun nedenini bilmediğini, henüz öğrendiğini söyledi. Biz de derhal uzman kişilerle görüşülüp rapor hazırlanmasını istedik. Süreci yakından takip ediyoruz. Çünkü seçimler demokrasinin ve ülkemizin geleceğinin en önemli adımıdır. Onun için titizlikle süreci takip ediyoruz. YSK temsilcimiz, YSK Başkanıyla görüşüp bilgi aldıktan sonra bize raporu iletecek."
Tüm sandık kurulu üyeleri, müşahitler, ilçe seçim kurulu temsilcilerinin görevinin başında olduğuna değinen Erkek, "Tüm sandıkları, ıslak imzalı tutanakları takip ediyoruz. Gerekli karşılaştırmaları yapacağız. Islak imzalı tutanaklar, birleştirme tutanaklarını takip ediyoruz. Onlarla da gerekli karşılaştırmaları yapıp kontrollerimizi yapacağız. Islak imzalı tutanaklarda, birleştirme tutanaklarında zaten herhangi bir müdahale olursa gereğini derhal yapacağız." şeklinde konuştu.
Sadi Güven, YSK Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Kaynak: AA