CHP'li Yücel Özen Hayatını Kaybetti

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP
) İzmir
eski İl Yöneticisi ve Millet İttifakı Tire
Belediye Meclis üyesi 1. sıra adayı Yücel Özen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süre önce akciğer kanser teşhisi koyulan Yücel Özen (61), tedavi için Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırıldı. Burada yaklaşık 1 hafta tedavi gören Özen, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Özen'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Yücel Özen, yarın Tire ilçesindeki Mehmet Akif Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Tire Asri Kabristanlığa defnedilecek.
- İzmir
Güncel
Kaynak: DHA