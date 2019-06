CHP'li Yüksel: "Göç gide gide düzelir"

Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar'ın yurtdışında olması nedeniyle Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar başkanlığında toplandı.Meclis katipleri Rafet Avan ve Sevil Can ile birlikte meclisi açan Mustafa Bayar, gündem dışı olarak Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'a söz verdi. Çay, geçen mecliste yaptığı konuşmayı hatırlatarak, Pozantı'nın Adana'nın en önemli sayfiye merkezlerinden bir tanesi ve yazın 200 bin nüfusun geçtiği bir yer olduğunu belirterek, "Dolayısıyla 20 bin 673 kişiye göre devletten pay alan ama kendi sorumluluk alanlarında 5-6 çöp arabasıyla bütün derdini çözümlerken, yaylacı nüfusunun payını buradaki belediyeler İller Bankası almaktadır. Ama biz bu yaylacı vatandaşlarımızın hayat standartlarını kolaylaştırmak, onların yaşamlarını sağlıklı hale getirebilmek adına onlara hizmet veriyoruz. Bizim araçlara ihtiyacımız olduğunu ifade etmiş ve yeni seçilen başkanlarımızın bu işi bilmeyebileceğini ama temizlik işleri müdürlerinin bu işi bildiğini ve 1 Haziran itibariyle de bayramdan önce daha önceki yıllarda olduğu gibi temizlik aracı takviyesi için istirhamda bulunmuştum. Her halde yerini bulmadı ki istirhamımız maalesef hiçbir belediyemizden bir araç takviyesi gelmedi. Bayram içerisinde gerçekten ciddi manada zorlandık ve insanlarımızın çöpünü zamanında alamadığımız için şikayet var. Sadece bu sene sinekle mücadelede halkımızın ve bizim de şikayetimiz var, bu noktada da sinekle mücadelede araçları sağlıklı bir şekilde dönmüyor" dedi.Başkan Çay şöyle devam etti:"Bugün itibariyle Akçatekir sokaklarında sinekle mücadele araçları Alpu'nun, Fındıklı'nın, Annaşa'nın ya da Pozantı'nın sokaklarında dolaşıyorsa sinekle mücadele yapılıyor demektir. Bunun daha sonrasında yapılan mücadelenin sorununun çözülmemesini geçmiş yönetime yükleyebilirsiniz, bunun takdirini vatandaşa bırakmamak lazımdır. Ama mazeretlerin arkasına sığınıp hizmet etmeden bugün bir takım şeyleri savunuyor olmak bence hak da değil, hukuk da değil, doğru da değildir. Kaldı ki ben de belediye başkanıyım, arkadaşlarım da. Kaldı ki İller Bankası 4 ay boyunca kesintileri yapmayacağını ifade etti. Muhtemelen bu 4 ay içinde Büyükşehirin de iyi bir geliri olacak. Yani artık bir şeyleri kenara bırakıp hepimizin kucaklaşıp, kardeşçe, sevgiyle, barışla bu millete hizmet etme zorunluluğumuzu olduğunu ifade etmek istiyorum."Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, daha sonra Pozantı'nın bozuk yol ve temizlik sorunlarını gündeme getirerek, "Bu 200 bin nüfus Adana'nın nüfusudur. Ama 20 bin 673 kişiyle pay alıyor ve hizmet ediyorum" diye konuştu.CHP'li Meclis Üyesi ve Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmet Yüksel ise Çay'ın eleştirilerine bir cevap vererek, "Başkanımızın uyarılarını tabi ki Büyükşehir olarak ciddiye alıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin herkese faydası olduğunu inancındayız. Yalnız Akçatekir değil, Karataş, Yumurtalık, Aladağ var. Yani yayla anlamında söylüyorum, nüfusu değişen Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke var. Başkanvekili olarak söylüyorum. Karaisalı'nın nüfusu değişmiyor ama oranın da Kızıldağ'ı var. Hepimiz biliyoruz, ağlamaya sızlamaya da gerek yok, alakası da yok, yeni bir süreç başladı, bu süreçte araçlar, gereçler, yollar, asfalt gibi her şeyin envanteri çıkarılıyor. Torosların ilçelerini biliyorsunuz, ben de Torosların çocuğuyum, hafta sonu Aladağ'daydım, orada yaylaya gittim, Meydan yolunda, Çarkıpare, Kelerbaşı'nda da sıkıntı var. Hatta oradaki sıkıntı daha büyük. Karataş'ın da talebi var, Yumurtalık'ın da talebi var. Çünkü oradaki nüfus da çok ciddi anlamda artıyor. Onun için el ele vereceğiz, bu memleket bizim, sinekle ilgili çok sıkıntı var, yollarla ilgili sıkıntı var. Tabi ki belediyenin şu anki çalışan kadrolarıyla da ilgili sıkıntı var, işin gerçeğini söylemek lazım. Yol İşleri, Otobüs İşletmesiyle ilgili bir türlü hizmet üretemedik, korkunç derecede şikayet var. Her gün otobüs işletmesiyle ilgili şikayet var, yaşlılar itiliyor, kakılıyor, otobüs duraklarında durmuyorlar. Şimdi ben bunu ağlamak için söylemiyorum, işin gerçeği. Buna benzer şikayetler var, hani bir laf vardır, yavaş yavaş diye. Göç gide gide düzelecek. İnşallah güzel olacak" şeklinde konuştu.Meclis 1. Bşkanvekili Mustafa Bayar daha sonra toplam 50 maddeden oluşan gündem maddelerine geçti. CHP'li Grup Sözcüsü Serdar Seyhan gündemde bulunan ilk 15 maddenin teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara havalesini istedi. Söz konusu maddeler komisyonlara havalesi oy birliği halinde kabul edildi.Adana Büyükşehir Belediye Meclisi yarın saat 14.00'te çalışmalarına devam edecek. - ADANA