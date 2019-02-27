CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, EYT'liler İçin Hazırladığı Aile Sigortası Projesini Açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri için Batman'daydı. Burada EYT'lilere seslenen Kılıçdaroğlu, CHP'nin aile sigortası adlı projesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Emeklilik yaşı 65, patron geldi 55 yaşında dedi ki işine son veriyorum. Nasıl geçinecek bu insan ailesine nasıl bakacak? O zaman aile yardımları sigortası devreye giriyor. Emekliliğine kadar bir ailenin aç kalmaması lazım yoksul kalmaması lazım. Birlikte yaşayacaksak bu dönüşümleri tamamlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"NASIL GEÇİNECEK BU İNSAN, AİLESİNE NASIL BAKACAK?"

Kılıçdaroğlu, "EYT'liler beni dinlesinler. Aile yardımları sigortası şu: Emeklilik yaşı 65, patron geldi 55 yaşında dedi ki işine son veriyorum. Kıdem tazminatı aldı. 1 yıl da işsizlik sigortası aldı. Geriye kaldı emeklilik için 9 yıl, gidiyor iş verene diyorlar ki sen yaşlısın… Gidiyor devlete beni emekli et diyor, devlet diyor ki sen daha gençsin 9 yılın daha var. Nasıl geçinecek bu insan ailesine nasıl bakacak? O zaman aile yardımları sigortası devreye giriyor. Emekliliğine kadar bir ailenin aç kalmaması lazım yoksul kalmaması lazım.

"BUNLAR OLMAZSA TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR DEVLET OLAMAZ"

Hem demokrasinizi geliştireceksiniz, hem katma değeri yüksek ürünler üreteceksiniz, güçlü bir sosyal devlet olacaksınız. Bunlar olmadığı takdirde Türkiye güçlü bir devlet olamaz.

Bu söylediklerimde eksiklik olabilir ama yanlış tek bir harf bile yok. Birlikte yaşayacaksak bu dönüşümleri tamamlamak zorundayız" ifadelerini kullandı.