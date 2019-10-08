CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li vekillere 'Millet İttifakını koruyun' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti ile CHP'nin son iki seçimdir sürdürdüğü Millet İttifakı'nın korunması için milletvekillerine özen ve hassasiyet göstermesi talimatı vererek, "İttifakı bozmak istiyorlar. Buna fırsat vermemeliyiz" diye konuştuğu öğrenildi.

CHP'nin Abant'ta gerçekleştirilen TBMM Grubu 27. Dönem. 2. Çalışma ve Değerlendirme toplantısı kapsamında Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı konusunda milletvekillerine talimat verdiği belirtildi.

?Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, kampın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde Kılıçdaroğlu'nun özellikle iktidarın Millet İttifakı'ndan rahatsız olduğunu ve ittifakı bozmak istediğini belirterek, "Buna fırsat vermemeliyiz. Ben vermiyorum sizin de vermediğinizi görüyorum. Ben hem Meral Akşener hem de Temel Karamollaoğlu ile görüşüyorum. Bizim aramızda herhangi bir sorun yok" dediği belirtildi.

DERİN DEVLET GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu, kısa süre önce de "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin ittifakını bozmaya yönelik bir Saray hareketi bu. Çünkü Saray ittifakın bir şekilde bozulmasını istiyor. Araya pek çok kişiyi koyuyorlar. Kişi derken, derin devletin, daha doğrusu; ne denir bilmiyorum ki, istihbarat elemanları dahil olmak üzere pek çok kişi devreye konulup, 'Millet İttifakı'nı nasıl bozarız' arayışı içindeler. Ben bu ittifakın bozulacağını sanmıyorum." açıklamasında bulunmuştu.