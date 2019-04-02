CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi Ne Yaptı, Kimlerle Görüştü? İşte yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki seçim sonuçlarını tek tek hesaplayarak takip ettiği belirtilirken, Ekrem İmamoğlu ile 20 kez telefonla görüştüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun basın açıklaması yapmadan önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le de görüştüğü öğrenildi.

23.30'A KADAR EŞİYLE TAKİP ETTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçimleri saat 23.30'a kadar eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte evinden takip etti. Daha sonra genel merkezdeki makamına geçen Kılıçdaroğlu, burada kurmaylarıyla yaptığı kısa bir değerlendirmenin ardından kameraların karşısına geçti.

AKŞENER'LE GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kılıçardaroğlu, açıklama yapmadan önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını makamında CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel, Yıldırım Kaya, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu'nun yanı sıra Ankara milletvekilleri Haluk Koç ve Ali Haydar Hakverdi ile birlikte takip etti.

İMAMOĞLU'YLA 20'NİN ÜZERİNDE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Kılıçdaroğlu'nun özellikle İstanbul seçimlerini yakından takip ettiği ve Ekrem İmamoğlu ile sabahın ilk saatlerine kadar doğrudan iletişim halinde olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine İmamoğlu'nun sık sık kameraların karşısına geçerek seçmenleri bilgilendirdiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun 20'nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

PARTİLİLERE TALİMAT

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun veri akışının kesilmesi üzerine bütün Parti Meclisi (PM) üyelerini, MYK üyelerinin büyük bir bölümünü ve seçim bölgesinde çalışmaları tamamlayan bütün milletvekillerini İstanbul'da görevlendirdiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse arkadaşlarımız hiç uyumayacak. Nöbet tutulacak. Tek bir oya bile sahip çıkacağız" dediği öğrenildi.

SEÇİM TAKİP MERKEZİNE ZİYARET

Genel merkezin dördüncü katında kurulan seçim takip merkezine gelerek görevlilerle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu'nun İstanbul seçim sonuçlarını makamında saat 05.30'a kadar bire bir takip ettiği ve gelen birleştirme tutanak sonuçlarını tek tek hesapladığı ifade edildi.

KURMAYLARINDAN BİLGİ ALDI

Kılıçdaroğlu'nun partisinin seçim başarısını sakin bir şekilde karşıladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına, "Türkiye'yi kazandığımız kentlerden başlayarak yeniden inşa edeceğiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Çok çalışacağız" değerlendirmesini yaptığı belirtildi. AK Parti'nin itirazlarını da değerlendiren CHP kurmayları, sürecin 10 Nisan'a kadar sürebileceği belirtilerek bütün CHP'li yönetici, milletvekili ve PM üyelerinin teyakkuz halinde olacağı ifade edildi.