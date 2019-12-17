CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak, 15 Temmuz sonrası "Gazetelerim emrinizdedir" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Ethem Sancak ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Ethem Sancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra "benim gazetelerim emrinizdedir" dedi. Ben de "estağfurullah gazeteler medya özgürdür" dedim." ifadelerini kullandı.

"HAFIZAMDA, EZBERİMDE İZ BIRAKAN BİRİSİ DEĞİL"

Ethem Sancak'ın kendisinde büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hafızamda, ezberimde iz bırakan birisi değil. İz bırakması, onun kulvar değiştirip, medya patronluğu yapması, ona böyle imkanların sağlanması, Erdoğan'ı ailesinden çok daha fazla sevmesi, bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Benim ailem ayrı bir yerdedir. Bizde böyle bir kültür, böyle bir gelenek yok. Parayı hayatının en önemli unsuru görenler de böyle şeyler olabiliyor." diye konuştu.

"BİZ BUNU DEVRETTİK DEDİ, KİRALADIK DEDİ"

Kılıçdaroğlu, Tank Palet fabrikasının sıradan bir fabrika olmadığını, Avrupa'nın en büyük tank palet fabrikası olduğunu belirterek, "Değerinin 20 milyar dolar olduğu söyleniyor. Büyük bir fabrika ve entegre tesis." dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Ordunun elinde, ordunun fabrikası ordunun namusudur. Ordu oranın gelişmesi için elinden ne geliyorsa yapmaya çalışır. Bu fabrika 3 kez verimlilik ödülü alıyor. Bu kadar başarılı bir fabrika.

Bu firmanın BMC firmasına nasıl verildiğini sordum. Özelleştirildi dedim. "Ey Kılıçdaroğlu özelleştirilmedi" dedi. Sonra resmi gazetedeki yazıyı gösterdim "özelleştirildi" diye. Sesini kesti. Biz bunu devrettik dedi, kiraladık dedi. O kadar garip şeyler var ki. Mümkün olsa bu fabrika, fabrika değildi diyecek.

"ONLARIN HİÇBİRİSİNE BEN VATANSEVER DEMEM"

Bir insana yalan söylemek yakışır mı? Ben mi yalan söylüyorum, sen mi yalan söylüyorsun. Ben mi doğruyu söylüyorum, sen mi söylüyorsun. Söylediğim her cümle doğrudur. Onun söylediklerinin tamamı yalandır.

Tank palet fabrikası birilerine peşkeş çekilecek de benim susmamı mı bekliyor. Bu vatana ihanettir, nokta. Bunu her yerde söylüyorum. Başka bir ülkenin askeri fabrikası başka bir orduya, ister bedava verin ister kiralayın nasıl yaparsanız yapın, yaparsanız kendi ülkenize ve ordunuza ihanet etmiş olursunuz. Bu fabrikanın bedava Katar ordusuna peşkeş çekilmesine izin veren herkes sorumludur. Onların hiçbirisine ben vatansever demem. Kendi fabrikasını peşkeş çekilecek beyefendilerin gıkı bile çıkmayacak. Nasıl bir devlettir nasıl bir ordudur bu. Kimsenin sesi çıkmıyor. Bedava veriyorsunuz. Kiraladık diyor, Ethem Sancak diyor ki hayır biz kira ödemedik, diyor.

"KİRA ALMADAN 25 YILLIĞINA VERİYORLAR"

Habertürk yayınında şunu söylüyor Ethem Sancak, devlet bana ben burayı sana bırakıyorum, ben çekip gidiyorum bana kira ver demiyor. Dese, kira koyacak. Ben bunun içindeyim, orduyla beraber yapacaksın, diyor. Beraber yapacağım şeye niye kira vereyim. Benim taahhüdüm şu diyor. Katar ordusuyla birlikte taahhüdü şu, 'Ben senin işçilerinin parasını vereceğim, milli motoru burada yapacağım, ben gittiğimde motor senin olacak.'

Çok yoksul olduğu için Erdoğan ondan kira talebinde bulunmamış. Bu fabrikayı bedava veriyorlar. Kira almadan 25 yıllığına veriyorlar. Alım garantisi veriyorlar. Ne getirirse üzerine 12.5 kar koyacaklar. Buradaki bütün sırları obüsün yapılmasıyla ilgili Katar'a teslimi de yapılan protokolde sözkonusu.

"KARARNAMEYİ GİZLİCE ÇIKARIYOR"

Özelleştirme kanunu diyor ki, askeri fabrikalar özelleştirilemez. Ama siz veriyorsunuz. Kanuna aykırı. Kararnameyi gizli çıkarıyor. Kılıçdaroğlu görmesin diye, ama ben gördüm. Israr ettim beni mahkemeye verdi. Protokolleri de isteyeceğim onlar da gizli ama mahkemede isteyeceğim.

Kim vatanseverdir, kim gayri millidir onu da göreceğiz. Kim bu ülkenin en büyük tank palet fabrikasını peşkeş çekiyor bunun bütün ayrıntılarını göreceğiz. Ben bunun arkasını bırakmayacağım.

ETHEM SANCAK NE DEMİŞTİ?

Ethem Sancak, dün Habertürk'te katıldığı bir programda, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın kendisi ve Katar ortaklığındaki BMC'ye devriyle ilgili şunları söylemişti:

"TANK FABRİKASINI DEVRALMADIK, KİRALADIK"

'Arifiye'deki tesis bir tank tesisi değildi. Orada tankın palet, optik sistemleri, obüs sistemleri yapılıyor. Tanklar bozulduğu zaman motor vs. orada yapılıyor. Tankı sökmek, yeniden takmak. Bir Kayseri'de ana bakım var bir de burası var. Karasu'nun yapımı dört yıl sürecek. TSK'dan 'Bize acil tank lazım' talebi geldi. Biz kendi fabrikamızı yapıp, teslim edecektik. Acil ihtiyaçlar gelince Arifiye'den yararlanmak gündeme geldi. Devralmadık, kiraladık. Şu anda oraya Savunma Bakanlığı'nın izni olmadan dişi sivrisinek bile giremez.'

"BİN TANKIN 500'ÜNÜ DEVLET ALACAK"

'Biz burayı palet ve tamir yapan fabrika olmaktan çıkarıp A'dan Z'ye tank yapan bir fabrika yapacağız. İlk elde satabileceğimiz tank sayısı bin civarında. Bunun 500'ünü devlet alacak. Devlet 'Ben içindeyim bunun, benimle beraber yapacaksın' diyor. Ben işçilerin emeğini satın alacağım, milli motoru ben burada yapacağım, ben gittiğim zaman yine devletin olacak.'

"BORDROLU TEK KATARLI VAR"

'Bir tank 36 bin parçadan oluşuyor. Bu satış beş bileşen tarafından paylaşılacak. Bizim Türk Ticaret Sözleşmesi'nde yerimiz bellidir. Yönetim kurulunda huzur hakkı ödeneği alan üyelerin dışında bordrolu tek Katarlı var. Arifiye'deki tesisi yönetecek olan bir şirket kurduk. Orada sadece iki Türk ortak yetkili ve hiçbir Katarlının o şirket üzerinde ne imza yetkisi ne de müdahale hakkı var. Erdemir, yakın zamanda bir Avrupa şirketini satın aldı, zırh çeliği üretme kabiliyeti olan bir şirket. Biz bundan sonra zırh çeliğini oradan alacağız. Şu anda isteseniz de palet yapamazsınız.'