CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İbb Adaylığı İçin İsmi Geçen Ekrem İmamoğlu ile Görüştü

CHP
Lideri Kılıçdaroğlu
, İBB
adaylığı için ismi geçen Ekrem İmamoğlu
ile görüştü
İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, CHP İstanbul
adaylığı için ismi geçen Beylikdüzü
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 11: 15 sıralarında başladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan evden ayrıldı. Görüşmeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
'nun da katıldığı öğrenildi.
13 Aralık 2018 Perşembe 13:52