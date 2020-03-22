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CHP Lideri Kılıçdaroğlu kız kardeşini son yolculuğuna uğurladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, hayatını kaybeden kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı Kocaeli'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı.

22.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:25
CHP Lideri Kılıçdaroğlu kız kardeşini son yolculuğuna uğurladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, hayatını kaybeden kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ı Kocaeli 'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurladı. Cenaze namazında korona virüs nedeniyle katılımcılara eldiven, dezenfektan ve maske dağıtıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmit'te yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç (68), hastalığı nedeniyle kaldırıldığı Ümraniye'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti. Dalgıç'ın cenazesi, İstanbul Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Kocaeli'nin Derince ilçesi Toylar Mahallesi mezarlığına getirildi. İstanbul'daki törene katılamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, Kocaeli'deki cenazeye katıldı. Cenaze törenine Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Amiri Kadim Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Engin Altay, CHP milletvekilleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

Cenaze namazında korona virüs önlemi alındı

Cenaze namazına katılanlara mezarlık girişinde korona virüs salgını nedeniyle dezenfektan, maske ve eldiven dağıtıldı. Cenaze namazı öncesinde anonslarla cenazenin defnedileceği alana sadece yakın akrabalarının alınacağı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziyeleri tokalaşmadan verilmesi gerektiği belirtildi. Kılınan cenaze namazının ardından Fikriye Dalgı toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli, Politika

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