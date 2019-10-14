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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul ettiANKARA(İHA)- CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

14.10.2019 18:35
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti
ANKARA(İHA)- CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.
Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu ve Ünal Çeviköz eşlik etti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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