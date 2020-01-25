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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı

Deprem bölgesiyle irtibata geçen ve bölge vekillerini yürütülen çalışmalara destek vermekle görevlendiren anamuhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere de deprem bölgesine intikal talimatı verdi.

25.01.2020 03:25 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:25CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile telefonda görüşen ve ortaya çıkan tablo ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığlılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BELEDİYELERE ELAZIĞ'A İNTİKAL TALİMATI VERDİ

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'la da görüşen ve Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı yürütülen çalışmalara destek vermekle görevlendiren Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere deprem bölgesine intikal talimatı verdiği duyuruldu.

"DEPREM BÖLGESİNE KURTAR VE YARDIM AMAÇLI İNTİKALLER BAŞLAMIŞTIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır" dedi.

AA muhabirine açıklama yapan Seyit Torun, depremle ilgili arama kurtarma çalışmalarına belediyelerinin gereken müdahalelerde bulunacağını belirterek şunları söyledi:

"TÜM BELEDİYELERİMİZ ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"

" felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Yaraların bir an önce sarılması ve depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları için tüm belediyelerimiz elinden gelen her şeyi yapacaktır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da talimatıyla belediyelerimizden deprem bölgesine kurtarma ve yardım amaçlı intikaller başlamıştır. Ülkemize geçmiş olsun."

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