CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan rüşvet açıklaması: Hukukun gereği neyse yapılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik 'rüşvet' tartışmasıyla ilgili olarak, "Artık bu konu kapanmıştır. Hukukun gereği neyse yapılacak" dedi.

CHP MYK'nın yaklaşık dört saat süren toplantısının ana gündemini, eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiaları oluşturdu. Toplantıda, Aygün'ün mühürlenen inşaatı için yasal sınırın 42 bin metrekare olduğu ancak yapının 127 bin metrekare büyüklüğe ulaştığı ifade edildi. Toplantıda, mahkeme kararlarına uyularak binanın olması gereken büyüklüğe çekileceği ve 'tıraşlanacağı' dile getirildi.

"HUKUKUN GEREĞİ YAPILACAK"

Kılıçdaroğlu'nun da toplantıda, Aygün'ün iddialarında haksız olduğunu belirterek, "Artık bu konu kapanmıştır. Hukukun gereği neyse yapılacak" dediği öğrenildi. Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu "Yolsuzluğun, rüşvetin, rantın devamlılığı olmaz. Bir yerde yolsuzluk varsa tespit edildiği an gereği yapılacak. Kanal İstanbul için de geçerli. İktidara geldiğimizde parasını ödemeyeceğiz" dedi.

"BELEDİYELERİMİZİN BAŞARISINI ENGELLEYEMEYECEKLER"

CHP'nin yerel seçimlerde aldığı sonucun 'hazmedilemediğini' savunan Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'nin başarısını hazmedemiyorlar. İstanbul'un, Ankara'nın CHP tarafından yönetilmesini kaldıramıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, belediyelerimizin başarılı olmasını engellemeyecekler" dediği öğrenildi.

MYK ÜYELERİNDEN AYGÜN DEĞERLENDİRMESİ

Toplantıda söz alan bazı MYK üyelerinin, "Sinan Aygün CHP'den milletvekili oldu. Ergenekon döneminde haksızlığa uğradığı için parti ona sahip çıktı. O zaman haklıydı ama bugün haksız" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP eski Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski Başkanı iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 belediye meclis üyesi hakkında, kendisinden 25 milyon lira rüşvet istendiği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa Sinan Aygün'ün avukatı Ahmet Özgür Özgümüş tarafından verilen şikâyet dilekçesine göre; iş adamı Sinan Aygün'ün Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde inşaatına devam edilen TOGO Kule'ye ilişkin TMMOB Mimarlar Odası tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine dava açıldı.

25 MİLYON LİRA RÜŞVET İDDİASI

İş adamı Sinan Aygün davaya Ankara Büyükşehir Belediyesi yanında müdahil oldu. Ancak dava TMMOB lehine sonuçlandı. İddiaya göre, Danıştay'ın pek çok kararına açıkça aykırı olan kararın bir üst mahkemeye taşınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başvuru yapmasını bekleyen Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde milyonlarca dolar yatırım yaptığı inşaatlarını yıkacakları tehdidi ile karşılaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mansur Yavaş'ın eski CHP milletvekili Sinan Aygün'ün davasını bir üst kanun yoluna taşıması yasal zorunluluk iken Aygün'ün durumunu fırsata çevirip kendisine 25 milyon lira vermemesi halinde mahkeme kararına itiraz etmeyeceğini söylediği ileri sürüldü. Aygün tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.