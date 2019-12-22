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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' iddialarıyla ilgili açıklama

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mansur Yavaş ve Sinan Aygün arasında yaşanan 'rüşvet' diyaloğuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, her iki isimle de konuyu görüştüğünü belirterek "Sinan Bey bana kendisinin mağdur edildiğini söyledi. Mansur Yavaş, yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmiştir" dedi.

22.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:46

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, basınla buluştu. Kendisine CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş hakkındaki 'rüşvet' iddiası sorulan Kılıçdaroğlu, her iki isim ile de bu olaylar basına yansımadan önce görüştüğünü söyledi.

"MANSUR YAVAŞ, RANTA KARŞI ÇIKAN BİRİSİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı, "Sinan Bey bana kendisinin mağdur edildiğini söyledi. Konuyu Sayın Mansur Yavaş ile de görüştüm. Binanın yapılması ile ilgili yargı sürecini anlattı. Kendisi zaten haksızlıklara, ranta karşı çıkan birisi. Sayın Mansur Yavaş, yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmiştir. Biz de kendisine onu söyledik. İşin özü belli, rantlar var. Gerçekten haksız olarak rant elde edenlere karşı büyükşehir belediyesinin mücadele etmesi lazım. Mansur Bey de bu mücadeleyi sürdürüyor."

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'rüşvet' iddialarıyla ilgili açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Politika, Güncel


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