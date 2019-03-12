CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Televizyon Kanallarına Mansur Yavaş Tepkisi: Rahatsızız

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında hazırlanan iddianamenin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Yavaş'ın basın toplantısının televizyonlarda canlı yayınlanmamasına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında hazırlanan iddianame ile ilgili konuştu.

"ANKARA HALKI MANSUR YAVAŞ'A SAHİP ÇIKACAK"

Star Ana Haber'de Nazlı Çelik'in sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Yavaş hakkında ortaya atılan iddiaların gerçek olmadığını vurgulayarak, "Bu iddialar doğru değil. İddiayı yapan kişi kim? Şizofren ve çocuk tacizcisi. Bunlar daha önce defalarca gündeme getirildi. Hiçbirisi doğru değil. Neden şimdi gündeme getiriliyor. Mansur Yavaş önde olduğu için. Ankara halkı Mansur Yavaş'a sahip çıkacak. Mansur Yavaş düzgün ve ahlaklı bir insandır. Kamu kaynaklarını kendisi ve ailesi için kullanmak gibi bir anlayışı yoktur, ahlaki yapısı son derece sağlam bir arkadaşımız" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş'ın hakkındaki iddialar ile ilgili düzenlediği basın toplantısının canlı yayınlanmamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"MANSUR BEY'İN KONUŞMASINI CANLI VERMEDİLER"

" AK Parti'nin parti sözcüsü Mansur Yavaş'ı konu alarak bir basın toplantısı yaptı. Bu iddiaları dile getirdi. Tabii getirebilir. Bu konuşmayı canlı verdiler ancak Mansur Bey'in konuşmasını canlı vermediler. Bir insanı suçlayabilirsiniz ama cevap hakkı var bu insanın. Ona niye zaman ayırmıyorsunuz. Bu kanallar Ömer Çelik'i bütün konuşmayı canlı olarak veriyorlar. En azından medyanın ahlaki kuralları gereği, Mansur Bey'i de canlı verebilirler. Bundan ötürü bir rahatsızız. Bu ülkede hakkı, hukuku, adaleti savunan her kişi bu çifte standarttan rahatsız. "

"ANKARA VE İSTANBUL'U ALACAĞIZ"

Yerel seçimde Ankara ve İstanbul'u alacaklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Beklediğimiz sonucu elde edeceğiz. Ankara'yı, İstanbul'u, Bursa'yı, Adana'yı, Mersin'i alacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisi hakkında söylediği 'siyaseten bitmiş' açıklamasına değinen Kılıçdaroğlu, "Düne kadar Erdoğan hakkında en sert ifadeleri kullanan bir kişi. Ben kendisine şunu sormak isterim. Bir askeri fabrikanın Katar ordusuna satılması konusunda Devlet Bahçeli ne düşünüyor? Merak ediyorum. Milliyetçilik bunun neresinde? Bir ülkenin silah fabrikasının yabancı bir ülkeye satılması ne demek? Konuşacaksan bu konuda konuş" ifadelerini kullandı.