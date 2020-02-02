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Deprem bölgesine giden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları

Depremde evi yıkılan çaresiz kadın, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla elini öperek yardım istedi.

02.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:36

ve 'yı etkileyen deprem nedeniyle meydana gelen yıkımın ardından yaşanan acılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Evini, ailesini ve sevdiklerini kaybeden Elazığlılar bölgeye gelen siyasilerden yardım istediler. Eşini kaybeden ve evinin yıkılması ile çocuklarıyla birlikte ortada kalan Hülya Özdemir, temaslarda bulunmak üzere Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'ni ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istememesine rağmen zorla elini öperek yardım talebinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ZORLA ELİNİ ÖPTÜ

Kılıçdaroğlu yıkılan binalar hakkında bilgi alırken, yanına yaklaşan depremzede anne, "Hiçbir şeyim kalmadı, mağdur olduk. Evim yıkıldı eşyalarım içinde kaldı. Hiçbir yardım alamıyorum ne olur yardımcı olun" diyerek CHP liderinin zorla elini öperek çaresizliğini dile getirdi.

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Deprem bölgesine giden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun zor anları

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya, Elazığ, Güncel


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