CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Üreten bir toplum geleceğe güvenle bakar"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kurulu'nda "Üreten bir toplum geleceğe güvenle bakar. Üreten bir toplum alın terine değer verir. Üreten bir toplumda huzur ve refah vardır" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel Kurulda konuşan Kılıçdaroğlu "Türkiye bölgesinde ve dünyana nasıl saygın bir ülke olur? Birincisi hukukun üstünlüğü, demokrasi. İkincisi üreten Türkiye. Üçüncü aşama güçlü bir sosyal devlet. Son aşamamız da sürdürülebilirlik. Bunu sürdürülebilir kılmanız lazım. Çünkü dünya süratle değişiyor, teknolojide olağanüstü gelişmeler oluyor ve Türkiye bunların tamamını izlemek zorundadır" dedi.



"Üreten bir toplum zengin bir toplumdur"



Kalkınma için üretimin gelişmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Üreten Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım borçlanması değil. Elbette yeri geldiğinde borçlanırsınız. Borçların çevrilebilir olması lazım. Borç aldığınız ülkenin size talimat verdiği noktaya gelmemesi lazım. Üretmek her alanda üretmektir. Tarımda üreteceksiniz. Tarımda net ithalatçı olduk. Fabrikada üreteceksiniz. Üniversitede üreteceksiniz. Sanat alanında üreteceksiniz. Hayatın her alanında emek nerede varsa orada üreteceksiniz. Üreten bir toplum zengin bir toplumdur. Üreten bir toplum geleceğe güvenle bakar. Üreten bir toplum alın terine değer verir. Üreten bir toplumda huzur ve refah vardır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA