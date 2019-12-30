Haberler » Güncel » CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi - Haber

CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi

CHP Ankara İl Teşkilatı, Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

30.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:08
CHP İl Teşkilatı, Kanal projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini doldurdu.
CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, burada yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'nin su kaynaklarına, tarım arazileri ve ormanlara zarar vereceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projenin olumsuzluklarını kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Güvener, "Kanal İstanbul yanlış bir projedir. İstanbul'a sahip çıkıp, Kanal İstanbul'a 'hayır' diyoruz. Çünkü Kanal İstanbul her yönüyle tartışmalı bir projedir." dedi.
Sinan Aygün'ün CHP üyeliğinden istifa etmesine de değinen Güvener, "CHP içerisinde rant baronlarına, usulsüz işler yapanlara, Ankara'nın hakkına, hukukuna zarar verenlere yer olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
Açıklamanın ardından partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.
Partililere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Tekin Bingöl, eski milletvekilleri İlhan Cihaner ve Aylin Nazlıaka da destek verdi.
CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi

Çevresel Etki Değerlendirme, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası - Haber
17:42   Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak - Haber
17:40   Libya tezkeresi TBMM'de - Haber
17:37   Bolu Belediyesi'nden yeni yıl öncesi denetimi - Haber
17:36   Yürekleri ısıtan sağlıkçı kendi çoraplarını giydirdiği kızla buluştu - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:51   Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
30.12.2019 17:43:08