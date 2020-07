CHP'LİLER YOLSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI: İBB GENEL SEKRETERİ OLDU

Kaynak: DHA

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'ne CHP'nin 8 yıl önce kredi yolsuzluğu yapmakla suçladığı Can Akın Çağlar atandı.CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 8 yıl önce düzenlediği basın toplantısında Can Akın Çağlar'ı 'yolsuzluk' yapmakla suçlamıştı. Toplantıda o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Sezgin Tanrıkulu ile yine dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da yer almıştı.O gün yolsuzlukla suçlanan Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterliği görevine atandı.İBB'den yapılan açıklamada, "İBB Genel Sekreterimiz Yavuz Erkut 7 Temmuz itibariyle emekli olmuştur. Hizmetleri için Sayın Erkut'a teşekkür ederiz ve aynı yolda beraber yürümeye devam edeceğimizi duyururuz. Yeni Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar olmuştur. Sayın Çağlar'a da yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.