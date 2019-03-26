"CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım

Bazı medya organlarında istihbarat fişlerine dayanılarak "CHP listesindeki PKK'lılar" diye yayınlanan isimlerden Kenan Güler'in daha önce AK Parti'den aday olduğu ortaya çıktı. Güler, "Ben siyasete AK Parti'de başladım, 2 ay önce istifa edip CHP'den aday oldum" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; AK Parti'den 2 ay önce istifa edip CHP'den Belediye Meclis Üyesi adayı olan Kenan Güler, PKK'lı olmakla itham edildi.

5 YIL AK PARTİ'DE SİYASET YAPMIŞ

Güler'in 5 yıl süreyle AK Parti'de siyaset yaptığı, geçen dönem AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyeliği'ne aday olduğu tespit edildi.

"SİYASETE AK PARTİ'DE BAŞLADIM"

Güler, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ben siyasete AK Parti'de başladım ve başka hiçbir partiye üye olmadım. 2 ay önce istifa edip CHP'den aday oldum" dedi.

İşaretli Kenan Güler

AK PARTİLİ BAŞKAN: PKK'LI OLDUĞU ANLAMINA GELMİYOR

Mamak'ın AK Partili Belediye Başkanı Mesut Akgül de, "Kenan Bey benim listemden adaydı. Onun Bitlisli olması ille de HDP'li, PKK'lı olduğu anlamına gelmiyor. Ben hiç o yanını görmedim" diye konuştu.