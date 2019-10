CHP Malatya'da bölge toplantısı gerçekleştirdi

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, " Suriye 'nin toprak bütünlüğünden yanayız" dedi.CHP'de 10 farklı bölgede yapılması planlanan bölge toplantılarının sekizincisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Veli Ağbaba'nın katılımıyla Malatya 'da bir otelde gerçekleştirildi.Malatya'nın yanı sıra, Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, Batman, Kayseri, Sivas, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinden milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanları, eski milletvekilleri, eski belediye başkanları ve kurultay delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, son siyasi gelişmeler değerlendirildi.Toplantıda, konuşan CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, "Terörün karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin almış olduğu pozisyonu hiç kimseye tekrar tekrar anlatmaya ihtiyacımız yok. Biz, bu ülkenin kurucu iradesiyiz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin terörden arındırılmış, huzur içinde, kendi toplumsal barışını sağlamış bir şekilde yaşaması için gereken her türlü çabayı göstermiş bir siyasi partiyiz" ifadelerini kullandı.Salıcı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine değinerek, şunları söyledi: "Adalet ve Kalkınma Partisi, 2002 yılında 'millet iradesi' diyerek iktidara geldi ama 31 Mart'ta çıkan sonuçları kabul etmedi. İstanbul'da kabul etmedi. Doğu'da başka yerlerde seçimden birinci çıkan, belediye başkanı olarak seçilmiş olması gereken kişiye mazbatası verilmedi, ikinci çıkana mazbata verildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş işler oldu. Devam etti İstanbul seçimlerinden sonra üç büyük şehire kayyum atandı, orada da vatandaşın ortaya koymuş olduğu irade hiçe sayıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi bir süreden beri sandıktan çıkan sonuçtan korkar, milletin iradesinden çekinir hale geldi. Kendisini milletin iradesiyle değil de hamasetle ve Türkiye'yi farklı mecralara sürükleyerek, ayakta tutabileceğini düşünen bir noktaya geldi."Doğalgaz ve elektriğe yapılan zamları eleştiren Salıcı, "Bize dedikleri şuydu; 'Eğer başkanlık sistemine geçersek, Türkiye'nin sorunları çok hızlı bir şekilde çözülecek. Bürokrasi çok hızlı çalışacak. Biz, 17 yıldır iktidarda olmamıza rağmen bürokrasiyi yeterince çalıştıramıyoruz.' 'Türkiye uçacak' diyorlardı. Ne oldu, tek adam rejimine geçildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı aynı zamanda bu ülkenin başkanı oldu. Doğru, uçuşa geçen bir şey var ama o Türkiye değil. Uçuşa geçen şey, zamlar. İki haneli zamlar geliyor. Doğalgaz ve elektriğe 15-15, otoyollara ve posta hizmetlerine 20-20 geliyor ama günün sonunda enflasyon yüzde 9 olarak görüyorsunuz. Zamlar çift haneli, enflasyon tek haneli" diye konuştu.Salıcı, Türkiye'nin dış politikasıyla ilgili ise şunları söyledi: "Amerika'yla bir hafta dostuz, sonraki hafta Rusya'yla dostuz. Aslında dostluklar Amerika ve Rusya'yla değil, Erdoğan bir hafta Trump'la dost, bir hafta Putin'le dost. Sonra başka birisiyle dost ama birisiyle dost olurken, bir önce haftaki dostumuzu kaybeder bir durumdayız. Böyle bir dış politika olmaz. Başından itibaren yanlış yürüyen bir Suriye politikası var. Suriye politikası üzerinden de kişiselleştirilmiş bir ilişkiler yumağı var. Bizim Suriye politikamız belli. Türkiye tabi ki sınırlarını koruyacak, Türkiye tabi ki terörle mücadele edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriye politikası gayet açık ortadadır. Suriye'de bir yönetim var. Birlemiş Milletlerin (BM) tanımış olduğu bir yönetim. Suriye'nin kendi içinde farklı fikirlerde olan kesimler var. Öncelikle Suriye'nin kendi içindeki demokratik mekanizmalarının, demokratik bir rejimin oluşmasını ve Türkiye'nin de o demokratik rejimle diyalog kurmasını istiyoruz. Eğer söz konusu olan şey, Suriye'nin toprak bütünlüğüyse, biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Suriye'de o toprak bütünlüğünün üzerinde bulunan yönetimle görüşülmesi, konuşulması ve diyalog kurulması gerektiği kanaatindeyiz."Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise partisi tarafından gerçekleştirilen 'Suriye Konferansı'na değinerek, "Bu Suriye konferansında Türkiye'nin yol haritasını ana muhalefet partisi, Türkiye'nin en önemli partisi olarak ortaya koymaya çalıştık. Biz ne söylediysek doğru çıktı. 2011'den beri genel başkanımız Kılıçdaroğlu, Suriye konusunda ne söylediyse haklı çıktı. Suriye bugün bir bataklıksa, Suriye'de terör örgütü yuvalanmışsa, Suriye bugün parçalanmışsa hiç kuşkusuz bunun en büyük sorumlusu Türkiye'yi yöneten AKP iktidarı ve hükumetidir. Barış Pınarı Harekatı başlatıldı. Bu harekatta askerlerimize başarılar dilediğimizi buradan belirtmek istiyorum. Umuyoruz bu operasyon en kısa sürede biter. Türkiye ve Ortadoğu tekrar barış içerisinde yaşamaya devam eder. Suriye konferansının en önemli sonuçlardan birisi şuydu. Suriye sorunu çözülecekse mutlaka Suriye, Şam yönetimiyle konuşarak çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Bir kez daha buradan söylüyoruz; bu sorun çözülecekse mutlaka Şam, Suriye yönetimiyle görüşülmelidir. Suriye yönetimiyle görüşülüyor mu, görüşülüyor. Nasıl görüşülüyor? Rusya üzerinden görüşülüyor. Çeşitli kanallar kurularak görüşülüyor. Ancak bu görüşmenin derhal Türkiye, direkt Şam yönetimiyle yaparak, Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalı ve bu operasyon bir an önce askerlerimizin de burnu kanamadan sonlandırılmalıdır. Hükumete bir çağrı daha yapmak istiyorum; ilk milletvekili olduğumuz gün kucağımızda bulmuştuk. Kürecik füze üssü, 'İsrail kalkanı' dediğimiz kürecik kalkanı var. AKP eğer ABD'ye bir mesaj verecekse gelsin kürecik üssünü kapatsın" dedi.CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da Türkiye'ye yeni bir siyaset anlayışını getirdiklerini ifade ederek, "31 Mart ve 23 Haziran'daki seçimlerinin başarısının altında en büyük imza sahibi hepimiz biliyoruz ki; adalet yürüyüşüyle, adalet kurultayıyla ve son dönemde ortaya koyduğu demokrasi hamleleriyle, ittifak görüşmeleriyle Türkiye'yi birleştiren, bütünleştiren genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli bir parti. Tarihi boyunca önemli Türkiye'nin bütün dönüm noktalarının altında imzası olan bir siyasi partidir. Bu parti uzun süredir sürdürdüğü bir anlayışı bugün iktidara taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Tabi son dönemde toplumun her kesimine bize oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmadan her kesimine demokrasinin erdemini; hak, hukuk, adaletin erdemini, birlikte yaşamanın erdemini anlatmaya çalışıyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi; 'eski alışkanlıklarımızı iç çekişmeleri bir tarafa bırakacağız, halkın iktidarını hep birlikte kuracağız.' Biz, yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye getiriyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA