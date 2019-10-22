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CHP'de Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Mardin İl Başkanı görevden alındı

CHP'nin MYK toplantısında dikkat çeken bir karar alındı. Mardin İl Başkanı Ahmet Duyan, Partisinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tutumunu eleştirdiği gerekçesiyle, istifa dilekçesi Genel Merkez'e ulaşmadan görevden alındı.

22.10.2019 08:41

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan CHP'nin MYK toplantısında alınan bir karar dikkat çekti. "Sivillerin güvenliği alınmadan yapılan bir tezkereye "Evet" demenin doğru bir yanı olmadığını düşünüyorum" diyen CHP Mardin İl Başkanı Ahmet Duyan, Partisinin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tutumunu eleştirdiği gerekçesiyle, istifa dilekçesi Genel Merkez'e ulaşmadan görevden alındı.

İSTİFA DİLEKÇESİ GENEL MERKEZE ULAŞMADAN GÖREVDEN ALINDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK toplantısında dikkat çeken bir karar alındı.MYK toplantısında CHP Mardin İl Başkanı Av. Ahmet Duyan'ın Barış Pınarı Harekatında partisinin tutumunu eleştirmesi masaya yatırıldı. "Sivillerin güvenliği alınmadan yapılan bir tezkereye "Evet" demenin doğru bir yanı olmadığını düşünüyorum, Ölümlere ve birçok şeye sessiz kalınan bir siyasi anlayışın parçası olamayacağımdan dolayı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla bildiririm" diyen Mardin İl Başkanı Ahmet Duyan, istifası Genel Merkez'e ulaşmadan görevden alındı.

DUYAN'IN AÇIKLAMASI MYK'NIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU

Yaptığı açıklama, Ahmet Duyan'ın CHP'nin tezkere konusundaki tavrını eleştirmesi MYK'nın tepkisine neden olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İki yıla aşkın bir süredir CHP Mardin İl Başkanlığı görevini yürüten Avukat Ahmet Duyan yaptığı yazılı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Duyan açıklamasında, "Sivillerin güvenliği alınmadan yapılan bir tezkereye "Evet" demenin doğru bir yanı olmadığını düşünüyorum, Ölümlere ve birçok şeye sessiz kalınan bir siyasi anlayışın parçası olamayacağımdan dolayı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla bildiririm. Av. Ahmet Duyan" sözleriyle istifasını duyurdu.

CHP'de Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Mardin İl Başkanı görevden alındı

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Mardin, Politika, Güncel

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