Haberler » Politika » CHP Merkez ilçenin ilk adayı belli oldu - Haber

CHP Merkez ilçenin ilk adayı belli oldu

Bilecik'te 29 Aralık 2019 günü yapılacak olan CHP Merkez İlçe Başkanlığı seçimleri öncesi başkanlığa ilk aday Melih Karaçam oldu.

27.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:28CHP Merkez ilçenin ilk adayı belli oldu
'te 29 2019 günü yapılacak olan CHP Merkez İlçe Başkanlığı seçimleri öncesi başkanlığa ilk aday Melih oldu.

Bilecik'te 29 Aralık 2019 günü yapılacak olan Merkez İlçe Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkanın aday olmayacağını açıklaması üzerine ilk aday Melih Karaçam oldu. Karaçam yaptığı açıklamada, "Siyasi yaşamıma Bilecik İl Gençlik Kollarından başladığım, CHP ailesinin bir parçası olmaktan onur duydum. Son 2 dönemde de Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi görevinde bulunduğum partimin 29 Aralık'ta yapılacak 37. Olağan Merkez İlçe Başkanlığı seçimlerinde adayım. Ailem dediğim partililerimin destekleriyle ve ekip arkadaşlarımız ile birlikte bu önemli görev için yola çıktık. Yola çıkmamızın temel etkeni yerelde iktidar olan partimizin genelde de iktidar olmasıdır. Bu yolda tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılacak kongrede aday olacak tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kongrede kaybeden olmayacak kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır" dedi. - BİLECİK

Cumhuriyet Halk Partisi, Karaçam, Bilecik, Aralık, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:52 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu toplandı
16:49 Bakan Selçuk 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz (2)
16:47 AK Parti Çanakkale teşkilatında delege seçim tarihleri belirlendi
16:37 Başkan Kayda'dan Ankara çıkarması
16:16 Karamollaoğlu: Ortada bir şey yokken gündem oluştu
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
27.11.2019 16:53:21