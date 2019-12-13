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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Açıklaması

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, iktidarın Birgün ve Evrensel gazetelerini, istemediği haberleri yayımladığı için kıskaca aldığını öne sürdü.

13.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:16CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Açıklaması
CHP Milletvekili Alpay Antmen, iktidarın Birgün ve Evrensel gazetelerini, istemediği haberleri yayımladığı için kıskaca aldığını öne sürdü.
Antmen, CHP'li bazı milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, demokrasilerde gazeteciliğin kutsal bir meslek ve halkın haber alma özgürlüğü içerisinde demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söyledi.
Gazetecilik mesleği üyelerinin AK Parti hükümetleri döneminde baskı altına alındığını öne süren Antmen, şunları kaydetti:
"AK Parti iktidarı gazetecilerden sonra şimdi de gazeteleri baskı altına almaya çalışıyor. Bunun en yakın örneği Birgün gazetesidir. Birgün, halktan, demokrasiden, kadınlardan, ezilenlerden ve doğadan yana haberlerini yapıyor. Basın İlan Kurumu bu haberleri gerekçe göstererek önce 49 günlük resmi ilan alma cezası uyguladı. Cezalandırmalar sahte gerekçelerle bugüne kadar sürdü ve artık süresiz ceza haline getirildi. Evrensel gazetesi de cezalandırılmaya başlandı. İşin özü Basın İlan Kurumu Birgün ve Evrensel gazetelerinin ilan akışını durdurarak bu gazeteleri istediği kıvama getirmeye çalışıyor. İktidar, bu gazeteleri istemediği haberleri yayımladığı için kıskaca alıyor."
Muhalif basının halktan yana olduğu için zor durumda bırakılmak istendiğini savunan Antmen, "Ne Osmanlı döneminde ne de şimdi özgür basını, halkçı basını hiç kimse susturamadı, susturamayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Basın İlan Kurumu, Şuay Alpay, Mersin, Politika

Kaynak: AA

Politika

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